Sebastian Vettel kan komend weekend niet meedoen aan de Grand Prix van Bahrein, de eerste Formule 1-race van het seizoen. De 34-jarige Duitser van Aston Martin is positief getest op het coronavirus en wordt vervangen door Nico Hülkenberg.

Hülkenberg vormt in Bahrein een coureursduo met de Canadees Lance Stroll. De Duitser keerde vorig jaar als reserve- en ontwikkelingscoureur terug bij Aston Martin, waar hij in 2012 en tussen 2014 en 2016 voor reed. Het team heette toen nog Force India.

Het is niet de eerste keer dat Hülkenberg in mag vallen vanwege positieve coronatests. In 2020 werd de Duitser drie keer van stal gehaald bij Racing Point (nu Aston Martin) om Sergio Pérez en Stroll te vervangen.

Bij zijn eerste invalbeurt voor Pérez (GP Groot-Brittannië) kon Hülkenberg door technische problemen niet aan de race beginnen. In de andere twee Grands Prix begon hij wel aan de start, met succes: Hülkenberg werd zevende op Silverstone (GP van 70 jaar Formule 1) en achtste in de Grand Prix van de Eifel.

Hülkenberg wacht nog op vast stoeltje

Ondanks het binnenhalen van punten voor de WK-stand wist Hülkenberg geen vast stoeltje in de Formule 1 te bemachtigen. Hij werd na het seizoen 2020 onder meer in verband gebracht met Red Bull Racing, maar het team van Max Verstappen koos Pérez als vervanger van Alexander Albon.

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 16.00 uur. Het is nog niet duidelijk of viervoudig wereldkampioen Vettel volgende week wel mee kan doen aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Daniel Ricciardo kan in tegenstelling tot Vettel gewoon van start gaan in de eerste Formule 1-race van het jaar. De Australiër testte vorige week positief op het coronavirus en moest daardoor de tweede testweek in Bahrein aan zich voorbij laten gaan. Hij is inmiddels niet meer positief en mag terugkeren in de auto.