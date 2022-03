De internationale autosportfederatie FIA heeft de regels rondom de inzet van de safetycar in de Formule 1 verduidelijkt om een herhaling van de ontknoping van vorig seizoen te voorkomen. Na afloop van de laatste race van 2021 ontstond veel ophef over de wijze waarop Max Verstappen ten koste van Lewis Hamilton de wereldtitel pakte.

In de herziene editie van de reglementen van 2022 staat dat "alle auto's" met een ronde achterstand de safetycar moeten inhalen.

"Als de wedstrijdleider de baan veilig vindt en heeft doorgegeven dat alle achterblijvers mogen inhalen, moeten alle wagens die op een ronde achterstand rijden de safetycar inhalen", staat er in het nieuwe FIA-reglement.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi besloot wedstrijdleider Michael Masi na een crash van de Canadees Nicholas Latifi en het verschijnen van de safetycar om de achterblijvers tussen leider Hamilton en naaste belager Verstappen weg te halen. Dat deed Masi pas toen Red Bull-teambaas Christian Horner zijn beklag deed over de achterblijvers.

Dat gebeurde met nog één ronde te gaan op het Yas Marina Circuit. Verstappen, die in zijn Red Bull op versere banden reed, kon Hamilton relatief eenvoudig inhalen en zo als eerste Nederlander ooit de wereldtitel veroveren.

De nieuwe safetycar maakte in Bahrein vlieguren. De nieuwe safetycar maakte in Bahrein vlieguren. Foto: AFP

Mercedes dreigde met vervolgstappen om situatie

Mercedes reageerde woedend op het besluit van Masi. De renstal van teambaas Toto Wolff dreigde zelfs met vervolgstappen tegen de wedstrijdleider, maar zag daar uiteindelijk vanaf omdat de FIA aankondigde een onderzoek in te stellen naar de seizoensontknoping.

Masi werd vorige maand door de nieuwe FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem uit zijn functie gezet. Zijn taken worden dit seizoen overgenomen door Eduardo Freitas en Niels Wittich. Masi mag in een andere functie nog wel verder bij de FIA.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 gaat zondag van start in Bahrein. De race begint om 16.00 uur. Vorig jaar was Hamilton de beste op het Bahrain International Circuit.