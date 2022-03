Daniel Ricciardo kan komend weekend meedoen aan de openingsrace van de Formule 1 in Bahrein. De coureur van McLaren is de afgelopen dagen negatief getest op het coronavirus en mag terugkeren in de auto, maakte de Britse renstal woensdag bekend.

De 32-jarige Ricciardo liep vorige week het coronavirus op, waardoor de Australiër de testdagen op het Bahrain International Circuit noodgedwongen aan zich voorbij moest laten gaan. Daardoor moest zijn teamgenot Lando Norris alle runs van McLaren voor zijn rekening nemen.

"McLaren kan nu bevestigen dat Daniel, na vorige week positief te zijn getest op het coronavirus, een aantal keren negatief is getest en daardoor donderdag kan terugkeren in de paddock", aldus McLaren in een verklaring. "Hij is klaar om deel te nemen aan de Grand Prix van Bahrein en voelt zich elke dag beter."

McLaren ging er al een tijd van uit dat Ricciardo op tijd hersteld zou zijn voor de openingsrace in Bahrein, maar in de tussentijd had het Britse team al gekeken naar een tijdelijke vervanger. Daarbij was ook de Nederlander Nyck de Vries in beeld gekomen. De 27-jarige coureur is reserverijder bij Mercedes. McLaren en Mercedes hebben een overeenkomst waarbij ze de reservecoureurs met elkaar delen.

Door zijn late terugkeer heeft Ricciardo nog maar weinig tijd om te kunnen wennen aan zijn nieuwe auto. De ervaren coureur, die acht races in de Formule 1 won, reed eind februari tijdens de testdagen in Barcelona voor het laatst in de zogenoemde MCL36.

De Grand Prix van Bahrein is de eerste Formule 1-race van het nieuwe seizoen en begint zondag om 16.00 uur. Max Verstappen verdedigt deze jaargang zijn wereldtitel in de koningsklasse van de autosport, nadat hij vorig jaar als eerste Nederlander ooit wereldkampioen werd.