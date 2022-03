Lewis Hamilton is van plan om binnenkort ook de achternaam van zijn moeder Carmen Larbalestier aan te nemen. De zevenvoudig wereldkampioen kondigde maandag in Dubai aan dat hij zijn naam gaat veranderen in Lewis Hamilton-Larbalestier.

"Mijn moeders naam is Larbalestier en ik sta op het punt die aan mijn achternaam toe te voegen", zei de 37-jarige Hamilton bij een gastoptreden in Dubai.

"Ik wil dat omdat ik het principe niet helemaal begrijp dat een vrouw haar naam kwijtraakt als mensen trouwen. En ik wil echt dat de naam van mijn moeder voortleeft samen met de naam Hamilton."

Hamiltons moeder Larbalestier scheidde van zijn vader, Anthony Hamilton, toen hij jong was. De Brit woonde tot zijn twaalfde bij zijn moeder. Zijn moeder is in zijn loopbaan bij een aantal Grands Prix geweest en was er ook bij toen hij eind vorig jaar werd geridderd.

Hamilton vertelde dat zijn naamswijziging "hopelijk binnenkort" wordt doorgevoerd. Zijn volledige naam is nu nog Lewis Carl Davidson Hamilton.

Hamilton bereidt zich in de woestijn voor op het nieuwe seizoen, dat dit weekend met de Grand Prix van Bahrein van start gaat. De race op het Bahrain Internaional Circuit begint zondag om 16.00 uur.