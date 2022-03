Max Verstappen heeft zaterdag op de laatste dag van de Formule 1-wintertests in Bahrein een glimp van de potentie van zijn nieuwe Red Bull laten zien. De regerend wereldkampioen reed in het laatste uur op de zachtste banden een ronde die bijna zeven tienden sneller was dan de rest van het veld.

Rondetijden bij de wintertests moeten altijd met een korrel zout worden genomen, vooral omdat niet duidelijk is met hoeveel benzine aan boord de auto's rijden en of de motoren wel voluit draaien.

Een kleine indicatie van tevredenheid in het Red Bull-kamp kon worden afgelezen van het gezicht van Helmut Marko. De Oostenrijkse adviseur van het team kon een glimlach niet onderdrukken toen Verstappen 1.31,720 op de klokken zette. Dat deed de Limburger op de zachte C5-banden van Pirelli.

Charles Leclerc kwam in de Ferrari het dichtst in de buurt van de tijd van Verstappen. Het Italiaanse team wordt door de concurrentie gezien als mogelijke favoriet. Leclerc was met zijn tijd van 1.32,415 bijna zeven tienden langzamer dan Verstappen. Daarbij moet worden aangetekend dat de Monegask dit deed op de C4-banden, die iets harder zijn dan de banden waarop Verstappen reed.

De derde tijd werd neergezet door Fernando Alonso in de Alpine. De tweevoudig wereldkampioen ging rond in een tijd van 1.32,698 en was daarmee bijna een seconde langzamer dan Verstappen. Dit deed de Spanjaard net als Leclerc op de C4-banden.

Snelste tijd per auto + band 1. Red Bull (Verstappen): 1.31,720 (C5)

2. Ferrari (Leclerc): 1.32,415 (C4)

3. Alpine (Alonso): 1.32,698 (C4)

4. Mercedes (Russell): 1.32,759 (C5)

5. Alfa Romeo (Bottas): 1.32,985 (C3)

6. AlphaTauri (Tsunoda): 1.33,002 (C5)

7. Haas (Schumacher): 1.33,151 (C3)

8. McLaren (Norris): 1.33,191 (C2)

9. Aston Martin (Vettel): 1.33,821 (C4)

10. Williams (Albon): 1.35,171 (C3)

Mercedes klaagt over rijgedrag en ziet zichzelf niet als favoriet

Het team van Mercedes klaagde tijdens de wintertests in Bahrein voortdurend over het gedrag van de auto, die lastig te besturen zou zijn. Lewis Hamilton ging zelfs zover dat hij stelde dat zijn team momenteel "niet in de positie is om mee te doen voor de winst".

Het blijft de vraag of dat waar is of niet, maar George Russell moest zaterdag op zijn C5-banden wel ruim een seconde toegeven op Verstappen.

De laatste testdag in Sakhir verliep zonder grote incidenten. Wel moest een aantal keer met de rode vlag worden gezwaaid. De laatste keer was een half uur voor het einde van de middagsessie, toen Valtteri Bottas zijn Alfa Romeo aan de kant moest zetten. De Fin had kort daarvoor wel de vijfde tijd (1.32,985) op de klokken gezet.

Volgend weekend gaat in Bahrein het nieuwe Formule 1-seizoen van start. Voor Verstappen begint dan de verdediging van zijn eerste wereldtitel. Dat hij daarin een reële kans van slagen heeft, toonde de Limburger zaterdag wel aan.