Mocht Daniel Ricciardo niet op tijd fit te zijn om volgende week mee te doen aan de Grand Prix van Bahrein, dan is Nyck de Vries een van de kandidaten om zijn stoeltje tijdelijk over te nemen. McLaren bevestigt zaterdag dat het team een beroep mag doen op reserverijders van Mercedes, onder wie de Nederlander.

De 32-jarige Ricciardo testte deze week positief op corona en moest daardoor de testdagen in Bahrein aan zich voorbij laten gaan. Hoewel McLaren ervan uitgaat dat de Australiër volgende week gewoon aan de start van de eerste Grand Prix verschijnt, wordt er voor de zekerheid naar eventuele vervangers gekeken.

McLaren en Mercedes hebben een overeenkomst waarbij de teams reserverijders met elkaar delen, waardoor De Vries in beeld komt. De 27-jarige Nederlander is net als de Belg Stoffel Vandoorne reservecoureur bij Mercedes.

McLaren-teambaas Andreas Seidl bevestigde de overeenkomst met Mercedes op het circuit van Sakhir, waar zaterdag de derde en laatste testdag van de wintertests in de Formule 1 op het programma stond. "Maar nogmaals, ik verwacht dat Daniel volgende week weer in goede vorm zal zijn."

Daniel Ricciardo is besmet met corona, maar hoopt volgende week wel gewoon mee te doen in Bahrein. Daniel Ricciardo is besmet met corona, maar hoopt volgende week wel gewoon mee te doen in Bahrein. Foto: Getty Images

Piastri en Di Resta ook kandidaten

Alpine meldt in een verklaring dat reservecoureur Oscar Piastri eveneens uitgeleend kan worden als vervanger van Ricciardo, mocht dat nodig zijn. Ook Paul di Resta is een optie. De Schot reed van 2011 tot en met 2013 voor Force India (nu Aston Martin) in de Formule 1 en werkte in 2017 een race namens Williams af. Hij is sinds kort reservecoureur bij McLaren.

Max Verstappen is al jaren de enige Nederlandse coureur in de Formule 1. Hij kroonde zich vorig jaar als eerste Nederlander ooit tot wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. De Vries werd vorig jaar wereldkampioen in de Formule E en komt ook dit seizoen uit in de klasse voor elektrische auto's. Datzelfde geldt voor Vandoorne.

De Grand Prix van Bahrein is de eerste Formule 1-race van het nieuwe seizoen en begint volgende week zondag om 16.00 uur.