Red Bull Racing heeft volgens Max Verstappen weinig last meer van het zogeheten 'porpoising', het stuiteren op het rechte stuk waar andere teams nog door worden geplaagd. Onder meer de Mercedes van rivaal Lewis Hamilton hobbelt op de rechte stukken in Bahrein nog flink.

Verstappen legde zaterdag uit wat er dan gebeurt met een auto. "De reglementen zijn best wel veranderd. Er wordt heel veel neerwaartse kracht gegenereerd door de vloer. Hoe harder je rijdt, hoe meer die vloer zich vastzuigt aan het asfalt", omschreef hij de oorzaak van het probleem.

"Op een bepaald moment laat de vloer dan weer los, omdat je zo laag gaat dat de zuigende werking wegvalt. En dan komt de auto weer omhoog. Hoe harder je gaat, des te meer de auto dit gaat doen."

Volgens Verstappen zijn er maar twee manieren om 'porpoising' op te lossen. "Dat kan door te voorkomen dat de vloer op het rechte stuk stopt met werken, of door de rijhoogte omhoog te gooien. Dan heb je er geen last meer van, maar met een hogere auto verlies je weer heel veel downforce", wees de regerend wereldkampioen op het compromis dat veel teams moeten vinden.

Geen fijne ervaring voor de coureurs

Red Bull is er dus zelf vrij goed in geslaagd door de juiste afstelling voor de auto te vinden. "Sindsdien hebben we er niet veel last van gehad", stelde Verstappen. "We hadden het in Barcelona wel. We hebben toen wat dingen geprobeerd en nu in Bahrein gaat het veel beter."

Op onboardbeelden is het hobbelen duidelijk te zien bij de coureurs, die heen en weer worden geschud in de auto. Volgens Verstappen is het dan ook geen prettige ervaring voor de rijders.

"Je wordt een beetje samengeduwd in de auto, met je rug en je nek. Het is geen fijn gevoel als de auto heel stevig op en neer gaat", legde de Limburger uit. "Je kunt het wel aan, maar als het heel heftig is, kom je niet heel fijn uit de auto."

Max Verstappen in actie op het circuit in Bahrein. Max Verstappen in actie op het circuit in Bahrein. Foto: Getty Images

'Voorspelbaarder gedrag dicht achter een andere auto'

Het hobbelen is dus een gevolg van het nieuwe regelpakket dat vanaf komend seizoen van kracht is. Dat is er vooral op gericht dat de auto's beter met elkaar te kunnen racen, door de luchtverstoring terug te brengen. Zo kunnen ze elkaar beter volgen door de bochten.

Verstappen merkt het effect van deze nieuwe regels. "Je verliest nog wel neerwaartse kracht als je achter een andere auto rijdt, maar het is nog wel voorspelbaarder", vond de Nederlander.

"Je merkte voorheen in zo'n situatie dat je opeens grip aan de voorkant verloor of juist grip aan de achterkant", blikte de Red Bull-coureur terug op de vorige generatie auto's. "Nu is dat meer verdeeld over de auto. Dan kun je de auto nog beter controleren."

Andere coureurs merkten op dat de auto's wel minder van elkaars slipstream profiteren op de rechte stukken, maar Verstappen denk dat dit wel meevalt. "Volgens mij werkt dat nog altijd redelijk goed."

Leuk in de snelle bochten, minder in de langzame bochten

De regerend wereldkampioen nuanceert commentaren dat de nieuwe auto's veel lastiger zijn om te besturen. "Ik vind het wel meevallen. Het ligt er een beetje aan hoe je balans is. Ook met de auto's van vorig jaar kon je veel overstuur of onderstuur hebben. Elke auto is lastig te besturen op de limiet."

Of het een leuke auto is om mee te rijden, hangt volgens Verstappen van het circuit af. "Ze zijn in de langzame bochten een stuk langzamer, dus als je een circuit met veel van die bochten hebt, zal het iets minder leuk zijn. Dan is het gevoel minder."

Voor het plezier moeten de coureurs dus op circuits met veel snelle bochten zijn, zoals Silverstone of Spa-Francorchamps. "Dan is het echt een leuke auto om mee te rijden."