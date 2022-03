Sergio Pérez heeft zaterdag in Bahrein de snelste tijd van de testweek genoteerd. De Red Bull Racing-coureur klokte met een flink aangepaste auto 1.33,105 en was daarmee verreweg het snelst.

Het duurde een klein uur voordat Pérez voor het eerst de baan opkwam in zijn RB18, die voorzien was van een nieuwe vloer en nieuwe sidepods. In zijn eerste getimede ronde was de Mexicaan op mediumbanden meteen het snelst. Later scherpte hij zijn tijd nog eens flink aan op zacht rubber.

De Chinese Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyou gaf acht tienden toe op de tijd van Pérez en eindigde als tweede. Pierre Gasly completeerde in zijn AlphaTauri de top drie, op 1,7 seconden van de teamgenoot van Max Verstappen.

Tot zaterdagochtend had Kevin Magnussen (1.33,207) de snelste tijd op zijn naam staan. De Haas-coureur kwam vrijdagavond tot die tijd, al waren de omstandigheden toen totaal anders dan zaterdagochtend.

De uitslag van de laatste testochtend in Bahrein 1. Sergio Pérez (Red Bull, C4) - 1.33,105

2. Zhou Guanyu (Alfa Romeo, C4) - 1.33,959

3. Pierre Gasly (AlphaTauri, C4) - 1,34,865

4. Carlos Sainz (Ferrari, C5) - 1.34,905

5. Fernando Alonso (Alpine, C4) - 1.35,328

6. Lando Norris (McLaren, C4) - 1.35,504

7. Nicholas Latifi (Williams, C3) - 1.35,634

8. Lance Stroll (Aston Martin, C3) - 1.36,029

9. Lewis Hamilton (Mercedes, C5) - 1.36,217

10. Kevin Magnussen (Haas F1, C2) - 1.38,616

Mercedes productief, maar niet bezig met snelle rondetijden

Lewis Hamilton was vooral bezig met het afwerken van racesimulaties en richtte zich niet op snelle tijden. De Mercedes-coureur ging liefst 78 keer het Bahrain International Circuit rond en eindigde met 1.36,217 als negende. Pérez completeerde veertig ronden.

Pérez staat na de lunchpauze zijn auto af aan Verstappen, die de testweek voor Red Bull afsluit. Bij Mercedes neemt George Russell het stuur over van Hamilton. De middagsessie begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

De Formule 1-coureurs bereiden zich in Bahrein sinds donderdag voor op het nieuwe seizoen. Volgende week zondag wordt daar de eerste Grand Prix van het jaar verreden.