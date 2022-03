Daniel Ricciardo is positief getest op het coronavirus, zo laat de coureur van McLaren vrijdag zelf weten. De Australiër kwam daardoor nog niet in actie tijdens de testdagen in Bahrein en zal dat ook zaterdag niet gaan doen.

McLaren verwacht dat de 32-jarige Ricciardo volgende week wel op tijd fit is voor het eerste Grand Prix-weekend van het nieuwe seizoen, ook in Bahrein.

"Beter deze week dan volgende week...", schrijft Ricciardo om die reden dan ook op Twitter over zijn coronabesmetting. De voormalige teamgenoot van Max Verstappen zit momenteel in isolatie.

Ricciardo zou donderdag in actie komen tijdens de testdagen in Bahrein, maar voelde zich ziek. Hij werd vervangen door teamgenoot Lando Norris, die vrijdag ook op het circuit verscheen namens McLaren.

Zaterdag is de laatste van drie testdagen in Bahrein en eindigt de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Volgende week vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Bahrein op het programma. De race is zondag om 16.00 uur.