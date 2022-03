Max Verstappen heeft met 84 ronden veel kilometers gemaakt voor Red Bull Racing op zijn eerste testdag in Bahrein, maar helemaal vlekkeloos verliep de vrijdag niet voor de regerend wereldkampioen.

Verstappen ging regelmatig even van de baan en had duidelijk balansproblemen. Uiteindelijk klokte de Limburger 1.34,011, voor het eerst op de zachte C4-banden. Dat was goed voor de tweede tijd achter Carlos Sainz, die op hetzelfde rubber 1.33,532 reed.

Sainz stelde tijdens de lunchpauze nog dat de favorietenrol die Ferrari door de concurrentie wordt toegedicht onterecht is, maar toch beleefde het Italiaanse team weer een goede dag met relatief snelle tijden en goede betrouwbaarheid. De Spanjaard legde 55 ronden af, terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc in de ochtend al 54 ronden had gereden.

Bij Mercedes viel wederom op dat het team nog veel last heeft van het zogeheten 'porpoising'. Dit stuiteren van de auto op het rechte stuk wordt veroorzaakt door de vloer, die zich op het rechte stuk steeds af en aan vastzuigt aan het rechte stuk en dan weer loslaat. Hierdoor hobbelt de auto flink op en neer.

Ook de meeste andere teams hebben hier nog last van, maar bij Mercedes was het op momenten vrij extreem. In de middag nam Lewis Hamilton het stuur over van George Russell. Op de zachtste banden (C5) kwam de zevenvoudig wereldkampioen tot 1.34,141, wat goed was voor de vierde tijd achter Sainz, Verstappen en Lance Stroll (Aston Martin).

Brand aan boord van de Williams van Nicholas Latifi. Brand aan boord van de Williams van Nicholas Latifi. Foto: Getty Images

Latifi moet brandende Williams blussen

Het grootste incident van de dag kwam op naam van Williams-coureur Nicholas Latifi. De achterremmen van de Canadees vatten tijdens de ochtendsessie vlam, waardoor een deel van achterwielophanging afbrak en de auto van de baan spinde. Met behulp van een marshal wist Latifi de brand te blussen, maar de Williams was daarna wel klaar voor de dag.

Er was nog een aantal rodevlagsituaties, onder meer voor de stilgevallen Esteban Ocon in de Alpine en Lando Norris, die met zijn McLaren stilviel bij het uitrijden van de pitsstraat.

Zaterdag is de laatste van drie testdagen in Bahrein en zit de voorbereiding op het nieuwe seizoen erop. Dat begint over een week met de Grand Prix van Bahrein op hetzelfde circuit.