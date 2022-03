Christian Horner is ervan overtuigd dat de extreem vormgegeven Mercedes legaal is, ook al doken er donderdag quotes op waarin de Red Bull-teambaas het tegenovergestelde beweerde. De Brit moet alleen nog zien of de auto van de grote concurrent ook snel is.

"Volgens mij is het een legale oplossing", zei de teambaas van Max Verstappen vrijdag. Auto Motor und Sport bracht donderdag nog het bericht dat Horner de legaliteit van de vormgeving in twijfel trekt. Red Bull ontkende daarna in een verklaring dat de Engelsman zich had uitgelaten over de auto van de concurrent.

Horner zegt de creativiteit van Mercedes juist te bewonderen. "Ik hoorde de geruchten al dat dit eraan zat te komen. Dat gaat altijd als een lopend vuurtje door de Formule 1-paddock. Ze nemen echt afscheid van wat we de afgelopen jaren gewend waren."

De Mercedes W13 is sinds donderdag voorzien van veel slankere sidepods dan waar de auto in Barcelona mee reed. Er zit nog maar een kleine bobbel aan de zijkant van de auto. De koellucht voor de motor gaat naar binnen via een dunne verticale sleuf.

"Het betekent niet meteen dat dit beter of slechter is dan wat wij bijvoorbeeld hebben", benadrukt Horner. "Dat moet de tijd leren. Er zijn ook compromissen nodig om tot deze oplossing te komen. Dus los van dat het er goed uitziet, is er weinig over te zeggen."

Horner heeft een andere topfavoriet op het oog als grote concurrent. Net als Verstappen is de Red Bull-teambaas onder de indruk van de Ferrari. "Die ziet er ook goed uit en is ook echt snel. Dat zagen we al in Barcelona en nu ook hier."

De extreem vormgegeven sidepods op de Mercedes. De extreem vormgegeven sidepods op de Mercedes. Foto: Getty Images