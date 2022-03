Max Verstappen heeft vrijdag tijdens de ochtendsessie van de tweede testdag in Bahrein 45 ronden gereden en de derde tijd geklokt. De sessie lag ruim een half uur stil doordat de remmen van de auto van Nicholas Latifi in brand vlogen.

De 24-jarige Verstappen kwam vrijdag voor het eerst de baan op in Bahrein. Zijn teamgenoot Sergio Pérez nam donderdag de eerste testdag voor zijn rekening namens Red Bull Racing. Zaterdag - de laatste testdag in de eilandstaat - mogen beide coureurs nog ieder vier uur in actie komen.

Met 45 ronden was Verstappen een stuk minder productief dan Pérez, die donderdag in de ochtendsessie tot 70 rondjes op het Bahrain International Circuit kwam. De Nederlander was met een snelste tijd van 1.35,874 wel een fractie sneller dan de Mexicaan (1.35,977), al kunnen tijdens de testdagen weinig conclusies aan rondetijden worden verbonden.

George Russell reed vrijdag in zijn Mercedes verreweg de meeste ronden (67), gevolgd door Esteban Ocon (59). De coureur van Alpine voerde ook de tijdenlijst aan (1.34,276), voor Ferrari-coureur Charles Leclerc en Verstappen.

Williams-coureur Latifi haalde het einde van de ochtendsessie niet. De remmen van zijn auto vlogen in brand, maar de Canadees besloot 'gewoon' door te rijden en kon niet voorkomen dat hij even later in de rondte spinde. Latifi moest snel uitstappen en hielp zelf mee bij het blussen van zijn auto.

Ronden en tijden in ochtendsessie 1. Esteban Ocon (Alpine) - 1.34,276 (59 ronden)

2. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.34,366 (54 ronden)

3. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1.35,874 (45 ronden)

4. Sebastian Vettel (Aston Martin) - 1.36,020 (46 ronden)

5. Lando Norris (McLaren) - 1.36,354 (29 ronden)

6. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 1.36,802 (44 ronden)

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 1.36,987 (25 ronden)

8. Mick Schumacher (Haas) - 1.37,846 (23 ronden)

9. George Russell (Mercedes) - 1.38,585 (67 ronden)

10. Nicholas Latifi (Williams) - 1.39,845 (12 ronden)

Brand in auto Latifi legt sessie ruim half uur stil

De sessie lag uiteindelijk ruim een half uur stil door de brandende bolide van Latifi. Williams meldt dat het probleem erger lijkt dan het daadwerkelijk is, maar er is wel sprake van brandschade aan de achterkant van de auto. De kans dat Latifi in de middagsessie in actie kan komen, lijkt klein.

Ook Sebastian Vettel leek de ochtendsessie niet te kunnen voltooien. Met nog een klein uur te gaan, kwam de viervoudig wereldkampioen stil te staan in zijn Aston Martin, maar het ging om een klein probleem. De Duitser keerde aan het einde van de sessie nog terug op de baan.

Aan het einde van de ochtendsessie besloot de FIA nog te testen met een rode vlag. Coureurs wilden daarna ook een staande start oefenen, maar Verstappen en Russell stonden aan het einde van de pitsstraat voor een rood licht en mochten de baan niet op. Vlak daarna kwam Valtteri Bottas met een technisch probleem stil te staan met zijn Alfa Romeo, waarna een echte rode vlag volgde en de chaotische sessie enkele minuten voor het einde werd beëindigd.

De middagsessie van de tweede testdag begint om 13.00 uur en duurt tot en met 17.00 uur. Zaterdag volgt de derde en laatste testdag in Bahrein, waar het Formule 1-seizoen volgende week van start gaat. Twee weken geleden werkten de coureurs al drie testdagen af in Barcelona.