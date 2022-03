Sergio Pérez heeft donderdag ook tijdens de middagsessie van de eerste testdag in Bahrein de meeste ronden afgelegd. De snelste tijd werd genoteerd door AlphaTauri-coureur Pierre Gasly.

Pérez reed in de middagsessie 68 ronden voor Red Bull Racing. Daarmee was de 32-jarige Mexicaan veruit het productiefst op de eerste dag. In de slotfase schoot hij wel van de baan, waardoor de middagsessie voortijdig moest worden afgebroken. Tijdens de ochtendsessie was Pérez al goed voor zeventig ronden.

Alleen Williams-coureur Alexander Albon (104) en Gasly (103) bleven enigszins in de buurt van het totale aantal ronden van Pérez (138) op de eerste testdag in Bahrein. Met Charles Leclerc (64) en Carlos Sainz (52) was ook Ferrari zeer productief.

Vrijdag komt Max Verstappen in actie voor Red Bull tijdens de tweede en laatste testweek voor het Formule 1-seizoen. Een dag later is het weer de beurt aan Pérez.

Tijden en ronden op eerste testdag 1. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1.33,902 (103 ronden)

2. Carlos Sainz (Ferrari) - 1.34,359 (52 ronden)

3. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.34,531 (64 ronden)

4. Lance Stroll (Aston Martin) - 1.34,736 (50 ronden)

5. Alexander Albon (Williams) - 1.35,070 (104 ronden)

6. Lando Norris (McLaren) - 1.35,356 (50 ronden)

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 1.35,495 (66 ronden)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin) - 1.35,706 (39 ronden)

9. George Russell (Mercedes) 1.35,941 (60 ronden)

10. Sergio Pérez (Red Bull Racing) - 1.35,977 (138 ronden)

Gasly noteert snelste tijd van de dag

Gasly kwam met 1.33,902 tot de snelste tijd van de dag. De Fransman dook daarmee ruim een halve seconde onder de tijd die Leclerc in de ochtend had neergezet. Ook Sainz, die in de middag de honneurs waarnam namens Ferrari, was na de lunch sneller dan zijn teamgenoot.

Namens Mercedes verscheen George Russell in de middag op de baan. De Brit legde zestig ronden af, maar verremde zich wel een aantal keer. Tijdens de ochtendsessie ging het vooral over de auto van Mercedes, waarvan de sidepods bijna volledig waren verdwenen.

Ook Haas was van de partij tijdens de middagsessie. Het Amerikaanse team miste de ochtendsessie door een technisch probleem met het vrachtvliegtuig, maar mag als enige ook zondag nog testen in Bahrein. Na de lunch verscheen Pietro Fittipaldi namens Haas op de baan. McLaren-coureur Daniel Ricciardo kwam wegens ziekte helemaal niet in actie op de eerste testdag.

De Formule 1-coureurs bevonden zich twee weken geleden voor de eerste testweek in Barcelona. Het nieuwe seizoen begint op zondag 20 maart met de Grand Prix van Bahrein.