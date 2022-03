Het Formule 1-team Haas mag zondag ook nog testen in Bahrein. Mick Schumacher krijgt dan als enige coureur de kans om nog wat rondes te rijden over het Bahrain International Circuit.

Het materiaal van Haas arriveerde deze week pas laat in het Midden-Oosten vanwege een technisch probleem met het vrachtvliegtuig. Haas had daardoor zo weinig tijd om zich voor te bereiden op de drie testdagen in Bahrein, dat het team de ochtendsessie op donderdag moest overslaan.

De monteurs waren toen nog druk bezig om de auto rijklaar te maken voor de Braziliaanse testcoureur Pietro Fittipaldi, die in de middagsessie wel de baan op kon. Als compensatie voor de gemiste testuren op donderdag mag Haas zondag nog vier uur de baan op in Bahrein.

Fittipaldi zit niet in de auto van Haas als het Formule 1-seizoen op zondag 20 maart van start gaat met de Grand Prix van Bahrein. Het Amerikaanse team kondigde woensdag aan dat Kevin Magnussen terugkeert als vervanger van Nikita Mazepin.

Haas verbrak onlangs de banden met de Russische coureur en hoofdsponsor Uralkali vanwege de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne. Magnussen vormt dit seizoen het rijdersduo met de Duitser Schumacher.

In het nieuwe seizoen hoopt Haas het een stuk beter te doen dan in 2021. Schumacher en Mazepin wisten de renstal geen enkel punt te bezorgen in de WK-stand, waardoor Haas stijf onderaan eindigde.