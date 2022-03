Max Verstappen heeft ze ook gezien, de opvallende superslanke sidepods op de Mercedes van Lewis Hamilton. Maar de regerend wereldkampioen maakt zich geen zorgen om de ontwikkelingen bij de concurrentie.

"Er is nog zo veel te leren over deze auto's", stelde Verstappen donderdag op de eerste testdag in Bahrein. "Dus nee, ik maak me geen zorgen. We focussen ons gewoon op onze eigen auto. Dat heb ik vorig jaar ook steeds gedaan."

De Nederlander liet in het midden of Red Bull zelf ook nog met ingrijpende updates komt in de komende dagen. "Misschien", antwoordde Verstappen lachend.

Hoewel de Limburger zich niet al te veel uitliet over de Mercedes, deed hij dat wel over de Ferrari. "Die zien er sterk uit, en erg solide", was Verstappen opgevallen. "Ze draaien makkelijk hun rondjes en ogen sterk over korte en lange afstand. Dus ik hoop dat we bij ze in de buurt zitten. Maar dat zien we volgende week in de kwalificatie."

Rondjes draaien weer het belangrijkste voor Verstappen

Verstappen komt vrijdag voor het eerst zelf in actie in Bahrein. "Dan ga ik me vooral weer richten op zo veel mogelijk ronden draaien en proberen de auto beter te leren kennen. Rondetijden zijn nog niet belangrijk. "

De Red Bull-coureur wil ook de nieuwe banden van Pirelli beter leren kennen. Het hete Bahrein vormt een andere uitdaging voor het rubber dan eerder in Barcelona. "Daar leken de banden wel iets beter dan vorig jaar", zei Verstappen.

"Ze waren makkelijker op de juiste temperatuur te krijgen en leken ook minder snel te heet te worden. Dat is belangrijk als je dicht achter andere auto's wil kunnen rijden. Maar dat dit in Barcelona beter was, betekent niet dat dit in Bahrein ook zo is."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen