Sergio Pérez heeft donderdag in de ochtendsessie van de eerste testdag in Bahrein de meeste ronden gereden. De Red Bull Racing-coureur zag de eveneens productieve Charles Leclerc (Ferrari) de snelste tijd noteren.

De 32-jarige Pérez was in de ochtendsessie goed voor zeventig ronden in de RB18. Alleen Leclerc (64 rondjes) en Lewis Hamilton (62 ronden) kwamen daar enigszins bij in de buurt in Bahrein, waar de tweede en laatste testweek voor het Formule 1-seizoen wordt afgewerkt.

Na de lunchpauze mag Pérez weer de baan op voor de middagsessie, die om 13.00 uur begint en tot 17.00 uur duurt. Vrijdag is het de beurt aan teamgenoot Max Verstappen, waarna Pérez zaterdag weer in de auto stapt.

Leclerc maakte een goede indruk in zijn nieuwe Ferrari door met 1.34,531 de snelste tijd te noteren in de ochtendsessie. De Monegask liet daarmee onder anderen Alexander Albon (Williams), Sebastian Vettel (Aston Martin), Pérez en Hamilton (Mercedes) achter zich. In de middag moet Leclerc plaatsmaken voor teamgenoot Carlos Sainz.

Rondes en tijden in ochtendsessie 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.34,531 (64 ronden)

2. Alexander Albon (Williams) - 1.35,070 (53 ronden)

3. Sebastian Vettel (Aston Martin) - 1.35,706 (38 ronden)

4. Sergio Pérez (Red Bull Racing) - 1.35,977 (70 ronden)

5. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.36,365 (62 ronden)

6. Esteban Ocon (Alpine) - 1.36,768 (42 ronden)

7. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) - 1.37,164 (54 ronden)

8. Lando Norris (McLaren) - 1.37,580 (21 ronden)

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1.37,888 (44 ronden)

Mercedes valt op door slanke sidepods

Het ging tijdens de ochtendsessie vooral over de auto van Mercedes. De sidepods van de wagen van het Duitse team waren bijna volledig verdwenen. Teambaas Christian Horner van Red Bull zou de aanpassingen "niet legaal" hebben genoemd, maar de Oostenrijkse renstal benadrukte daarop in een verklaring dat de Engelsman helemaal geen (officiële) reactie had gegeven.

Grote afwezige was Haas. Het Amerikaanse team kondigde woensdag al aan dat het door een vertraagde vracht niet op tijd klaar zou zijn voor de ochtendsessie. Pietro Fittipaldi komt na de lunch wel de baan op voor Haas. McLaren-coureur Daniel Ricciardo is ziek en komt vandaag helemaal niet in actie.

De Formule 1-coureurs waren twee weken geleden al voor de eerste testweek in Barcelona. Het nieuwe seizoen begint op zondag 20 maart met de Grand Prix van Bahrein.