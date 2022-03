De Mercedes W13 is donderdag op de eerste testdag van de Formule 1 in Bahrein het belangrijkste gespreksonderwerp. Vooral de extreem slank vormgegeven sidepods van de auto van Lewis Hamilton springen in het oog.

Mercedes had bij de vorige testdagen, twee weken geleden in Barcelona, al aangekondigd dat in Bahrein de nodige nieuwe onderdelen op de auto zouden zitten. En de regerend constructeurskampioen stelde niet teleur.

De W13 is flink veranderd ten opzichte van de auto die bij de eerste tests werd gebruikt. De sidepods, waarin met name de koeling van de motor huist, zijn enorm geslonken. Het doel hiervan is om de luchtweerstand zo veel mogelijk te beperken, zonder dat de motorkoeling in de knel komt. De manier waarop Mercedes dat intern heeft weten te verpakken, maakt ook indruk op concurrerende teams.

Met de nieuwe sidepods zijn ook de vloer en de motorkap van de Mercedes flink onder handen genomen. In de Formule 1-paddock in Bahrein wordt de auto al "W13B" genoemd. Hieronder de belangrijkste verschillen.

De sidepods op de W13 in Barcelona, met een conventionele luchtinlaat. De sidepods op de W13 in Barcelona, met een conventionele luchtinlaat. Foto: Getty Images

De veel slankere sidepods in Bahrein. De luchtinlaat is vervangen door een dunne verticale sleuf waar de koelingslucht in moet stromen. De veel slankere sidepods in Bahrein. De luchtinlaat is vervangen door een dunne verticale sleuf waar de koelingslucht in moet stromen. Foto: Getty Images

Vooraanzicht van de W13 met het oorspronkelijke ontwerp. Vooraanzicht van de W13 met het oorspronkelijke ontwerp. Foto: Mercedes

Het vooraanzicht met de extreem slanke sidepods. Het vooraanzicht met de extreem slanke sidepods. Foto: Getty Images

Verwarring over uitspraken Red Bull-teambaas Horner

Vlak nadat de Mercedes donderdagochtend de baan op was gegaan in Bahrein, doken er al quotes van Red Bull-teambaas Christian Horner op. De Brit trok in gesprek met het Duitse Auto Motor und Sport de legaliteit van de Mercedes-sidepods in twijfel en zou gezegd hebben dat ze "niet in de geest van het reglement" zijn.

Red Bull zei later in een verklaring dat Horner met niemand officieel had gesproken en dat "de quotes die aan hem worden toegeschreven" onjuist zijn. Auto Motor und Sport blijft erbij dat de teambaas van Max Verstappen de uitspraken over de Mercedes echt heeft gedaan.

De Formule 1 test tot en met zaterdag in Bahrein. Op 20 maart start op hetzelfde circuit de eerste Grand Prix van 2022.

