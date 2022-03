Voormalig F1-coureur Nikita Mazepin en zijn vader Dmitry Mazepin zijn woensdag alsnog toegevoegd aan de sanctielijst van de Europese Unie. Aanleiding daarvoor zijn de nauwe banden die Mazepin senior met de Russische president Vladimir Poetin onderhoudt.

Dmitry Mazepin was op de eerste dag van de invasie in het Kremlin, waar Poetin de situatie besprak met 36 zakenmensen. Volgens de EU is onomstotelijk bewezen dat hij tot de inner circle van Poetin behoort.

"Het feit dat hij is uitgenodigd, laat zien dat hij de acties van Poetin steunt of dat hij acties onderneemt die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid, maar ook de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne ondermijnen", zo luidt de uitleg van de Europese Commissie.

Hoewel de zoon van de Russische zakenman niet persoonlijk verantwoordelijk is, is ook hij op de lijst gezet. Vanwege de sancties kan Mazepin waarschijnlijk niet meer naar Europa reizen. Ook wordt geprobeerd zijn tegoeden in Europa te bevriezen.

"Nikita is verbonden met een groot zakenman (zijn vader) die betrokken is bij economische sectoren die een substantiële bron van inkomsten zijn voor de Russische regering, die op haar beurt verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne", is te lezen in de verklaring van de Europese Unie.

Het contract van Nikita Mazepin bij Haas werd verscheurd na de Russische invasie. Foto: Pro Shots

Mazepin noemt zijn ontslag 'oneerlijk'

Mazepin werd zaterdag ontslagen door Formule 1-team Haas, omdat de Amerikaanse renstal vanwege de Russische inval in Oekraïne geen Russische coureur onder contract wil hebben. Haas verbrak om die reden ook het sponsorcontract met Uralkali, het kunstmestbedrijf van Mazepins vader Dmitry.

Nikita, die vorig seizoen debuteerde in de Formule 1, reageerde woedend op de beslissing van Haas en noemde zijn ontslag oneerlijk. Woensdag kondigde hij aan een fonds op te richten voor lotgenoten die vanwege politieke conflicten in een soortgelijke situatie belanden.

"Ik leef hier nu vier dagen mee en ik kan je verzekeren dat niemand zich om je bekommert. Ik ben 23 jaar en hoorde pas van mijn ontslag toen tegelijkertijd ook een persbericht naar de rest van de wereld werd verstuurd. Ik was daar niet op voorbereid."

Mazepin wordt bij Haas vervangen door de Deen Kevin Magnussen, die na een seizoen van afwezigheid terugkeert in de Formule 1. Het andere stoeltje bij het Amerikaanse achterhoedeteam is in handen van Mick Schumacher.