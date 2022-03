Kevin Magnussen is na een seizoen afwezigheid terug als Formule 1-coureur bij Haas F1. De Deen is de vervanger van Nikita Mazepin, de Russische coureur die vorige week werd ontslagen door het Amerikaanse achterhoedeteam.

Magnussen reed van 2017 tot en met 2020 ook al voor Haas, na eerdere periodes bij McLaren en Renault. Afgelopen seizoen was hij actief in de Verenigde Staten, waar hij onder meer teamgenoot van Renger van der Zande in het IMSA-kampioenschap was.

De 29-jarige Magnussen stond ook ingepland om met Peugeot deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans, maar dat project heeft vertraging opgelopen.

"We weten wat we aan Kevin hebben. Als de auto goed genoeg is, rijdt hij ermee in de punten", zegt Haas-teambaas Günther Steiner over de keuze voor Magnussen. Aanvankelijk werd vooral reservecoureur Pietro Fittipaldi als mogelijke opvolger van Mazepin genoemd.

Magnussen, die later deze week tijdens de testdagen in Bahrein al in actie komt, laat weten verrast te zijn. "Ik had een ander seizoen gepland, maar toen kwam deze mogelijkheid langs. Dat was simpelweg te aanlokkelijk", aldus de Deen, die Peugeot en zijn Amerikaanse team Chip Ganassi dankt voor de flexibiliteit.

"Het zijn allebei geweldige organisaties. Nu word ik zo snel mogelijk bijgepraat over de nieuwe Haas, wat de potentie van de auto is en hoe de ontwikkeling verloopt. Er is wel wat werk te doen, maar ik ben blij dat ik er deel van uitmaak. Ik kan niet wachten om weer achter het stuur van een Formule 1-auto te stappen."

Veel om Mazepin te doen na Russische invasie in Oekraïne

Om Mazepin is sinds de Russische invasie van Oekraïne veel te doen. Tijdens de testdagen in Barcelona werd duidelijk dat de positie van de 23-jarige coureur in gevaar was, aangezien de stickers van zijn Russische sponsor Uralkali van de auto werden gehaald. Een paar dagen later werd tot zijn grote ontsteltenis bekend dat zijn contract werd ontbonden.

Ook de rol van Mazepins vader in de oorlog speelde een rol in het vertrek van de Rus. Dmitry Mazepin is hoofdaandeelhouder van Uralkali en was aanwezig bij een bijeenkomst van de Russische president Vladimir Poetin met verschillende Russische oligarchen over het binnenvallen van Oekraïne. Uralkali onderhoudt nauwe banden met de regering van Poetin.

Uralkali maakte woensdag ook bekend dat het bedrijf een juridische procedure gaat starten tegen Haas om het geïnvesteerde sponsorgeld voor dit seizoen terug te vorderen. Daarnaast eist het concern van Dmitry Mazepin een schadevergoeding.

Mazepin, die met zijn vader inmiddels is toegevoegd aan de sanctielijst van de Europese Unie, liet woensdag weten dat hij een fonds gaat oprichten voor sporters die net als hij om politieke redenen zijn uitgesloten van competitie.