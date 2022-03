Nikita Mazepin gaat een fonds oprichten voor sporters die net als hij om politieke redenen zijn uitgesloten van competitie, zo heeft de voormalige Formule 1-coureur uit Rusland woensdag aangekondigd.

`De stichting gaat We Compete As One heten en wordt gefinancierd door Uralkali, het Russische chemieconcern waarvan Mazepins vader Dmitry hoofdaandeelhouder is. De Russische paralympiërs, die zijn uitgesloten van de Paralympische Spelen, zullen volgens Mazepin de eerste sporters zijn die een bijdrage ontvangen.

"We zijn collectief gestraft voor de paspoorten die we hebben", aldus Mazepin. De sporters zullen hulp krijgen bij het vinden van een baan en krijgen ook rechtsbijstand. Daarnaast krijgen ze psychologische ondersteuning "om het gevoel van verlies en leegte het hoofd te bieden".

Mazepin werd zaterdag ontslagen door Formule 1-team Haas omdat de Amerikaanse renstal vanwege de Russische inval in Oekraïne geen Russische coureur onder contract wil hebben. Haas verbrak om die reden ook het sponsorcontract met Uralkali.

Ook de rol van Mazepins vader in de oorlog speelde een rol in het vertrek van de Russische coureur. Dmitry Mazepin was aanwezig bij een bijeenkomst van de Russische president Vladimir Poetin met verschillende Russische oligarchen over het binnenvallen van Oekraïne. Uralkali onderhoudt nauwe banden met de regering van Poetin.

Uralkali is een juridische procedure begonnen tegen Haas om het geïnvesteerde sponsorgeld. Foto: AFP

Uralkali begint procedure tegen Haas

Uralkali maakte woensdag ook bekend dat het bedrijf een juridische procedure gaat starten tegen Haas om het geïnvesteerde sponsorgeld voor dit seizoen terug te vorderen. Daarnaast eist het concern van Dmitry Mazepin een schadevergoeding.

"Aangezien het grootste deel van de sponsorgelden voor het seizoen 2022 al is overgedragen aan Haas en gezien het feit dat het team de sponsorovereenkomst voor de eerste race van het seizoen 2022 heeft beëindigd, is Haas zijn verplichtingen jegens Uralkali niet nagekomen", aldus Uralkali in een verklaring.

Uralkali vindt het bovendien "onredelijk" dat Haas het sponsorcontract heeft beëindigd. "De Formule 1 zou altijd vrij moeten zijn van politiek en druk door externe factoren", meldt het bedrijf. Mazepin had onder de neutrale vlag in de Formule 1 mogen rijden, maar daar zag Haas dus vanaf.