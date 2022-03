Het Formule 1-team van Haas kan donderdagochtend niet meedoen aan de ochtendsessie van de eerste testdag in Bahrein. De vracht van de Amerikaanse renstal is rijkelijk laat in de eilandstaat gearriveerd.

Het transportvliegtuig liep vertraging op in Istanboel en arriveerde dinsdagavond laat pas in Bahrein. Andere teams kunnen al sinds maandag over de benodigde materialen beschikken om alles gereed te hebben voor de eerste sessie.

"Deze vertraging zal impact hebben op ons programma. Het doel is om donderdag tijdens de tweede sessie de baan op te gaan met Pietro Fittipaldi in de VF-22", schrijft Haas woensdag in een korte verklaring op Twitter.

De ochtendsessie van de eerste testdag, die donderdag om 8.00 uur van start gaat, komt dus te vroeg voor Haas. De middagsessie begint na de lunchpauze, om 13.00 uur. Vrijdag en zaterdag wordt er ook nog getest in Bahrein.

Magnussen mogelijk vervanger van Mazepin

Fittipaldi is donderdag de vervanger van de Rus Nikita Mazepin, die vorige week werd ontslagen door Haas vanwege de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne. Het Formule 1-team besloot ook de samenwerking met sponsor Uralkali stop te zetten. Mazepins vader Dmitry is hoofdaandeelhouder van het Russische chemieconcern, dat nauwe banden onderhoudt met president Vladimir Poetin.

Het lijkt er vooralsnog niet op dat Fittipaldi op 20 maart ook in de auto zit als het Formule 1-seizoen van start gaat met de Grand Prix van Bahrein. Volgens Deense media is Kevin Magnussen een belangrijke kandidaat om Mazepin op te volgen. De Deen reed vanaf 2017 tot en met 2020 al in de Formule 1 voor Haas.

De 29-jarige Magnussen reed ook voor McLaren en Renault in de koningsklasse van de autosport en haalde in zijn carrière één keer het podium. Het andere stoeltje bij Haas wordt komend seizoen weer bezet door Mick Schumacher.