De Grand Prix van Emilia-Romagna blijft de komende jaren deel uitmaken van de Formule 1-kalender. Het contract met het circuit in Imola is maandag tot en met 2025 verlengd.

Het legendarische Autodromo Enzo e Dino Ferrari keerde in 2020 na een afwezigheid van vijftien jaar terug op de kalender. Dat gebeurde nadat enkele andere Grands Prix vanwege de coronapandemie waren afgelast. Ook vorig jaar werd er geracet in Imola; de GP werd gewonnen door Max Verstappen.

Het circuit in Imola stond tussen 1981 en 2006 onafgebroken op de Formule 1-kalender als de Grand Prix van San Marino. Het circuit is vanwege de ouderwetse beleving vooral populair bij de fans.

"Ik ben zeer verheugd dat we onze mooie samenwerking met Imola kunnen voortzetten tot en met 2025", stelt F1-baas Stefano Domenicali. "Het circuit is iconisch en is onlosmakelijk verbonden met onze sport."

"En ze hebben tijdens de pandemie iets geweldigs gedaan door ons te helpen. Het is een schitterend moment voor onze Italiaanse fans, maar ook voor fans over de hele wereld", aldus Domenicali.

Het circuit in Imola kent niet alleen een amusant verleden. Het raceweekend werd in 1994 overschaduwd door dodelijke ongelukken van Ayrton Senna en Roland Ratzenberger en een zware crash van Rubens Barrichello. Sindsdien zijn de bochten op het circuit aangepast om de veiligheid van de coureurs te waarborgen.

Dit seizoen is de GP van Imola de vierde Grand Prix van het seizoen, die op 20 maart in Bahrein begint. In Bahrein zijn van 10 tot en met 12 maart eveneens de laatste testdagen van deze winter.