Nikita Mazepin is erg teleurgesteld doordat hij moet vertrekken als coureur van Haas F1. Het Amerikaanse team wil geen Russische coureur onder contract hebben vanwege de oorlog in Oekraïne.

Haas heeft zaterdag alle banden verbroken met sponsor Uralkali, waarvan Mazepins vader Dmitry de hoofdaandeelhouder is. Het bedrijf onderhoudt nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin.

"Ik ben heel teleurgesteld. Hoewel ik de lastige omstandigheden begrijp, is volledig voorbijgegaan aan de FIA-regels en mijn bereidheid om onder bepaalde voorwaarden te racen", schrijft Mazepin op Instagram.

"Dit is een eenzijdig besluit. Dank aan iedereen die altijd heeft geprobeerd me te begrijpen. Ik koester mijn tijd in de Formule 1 en hoop dat we elkaar weer treffen in betere tijden. In de komende dagen zal ik verder reageren."

Nikita Mazepin (rechts) zou dit jaar weer een duo vormen met Mick Schumacher. Nikita Mazepin (rechts) zou dit jaar weer een duo vormen met Mick Schumacher. Foto: Getty Images

Mazepin zou onder neutrale vlag gaan racen

Aanvankelijk was door autosportbond FIA besloten dat Mazepin dit seizoen vanwege de situatie in Oekraïne onder neutrale vlag zou racen in de Formule 1, mits hij nadrukkelijk afstand zou nemen van de oorlog.

De Britse Grand Prix op Silverstone was wel verboden terrein voor hem geweest, omdat de Britse motorsportbond had bepaald dat rijders uit Rusland en Belarus niet welkom zijn.

Vermoedelijk wordt Mazepin bij Haas vervangen door reservecoureur Pietro Fittipaldi. Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 20 maart officieel met de Grand Prix van Bahrein.