Als Nikita Mazepin dit jaar in de Formule 1 wil rijden, dan moet de Rus nadrukkelijk afstand nemen van de Russische inval in Oekraïne. Dat heeft autosportbond FIA vrijdag bepaald.

De FIA verplicht de coureur van Haas F1 een document te ondertekenen waarin hij de agressie van zijn land veroordeelt en zich solidair verklaart met de Oekraïense bevolking. Het is hem ook verboden Russische vlaggen of symbolen te tonen in het openbaar of op sociale media.

Eerder besloot de FIA dat coureurs met een Russische of Belarussische racelicentie wel mogen deelnemen aan internationale wedstrijden, maar alleen als neutrale sporter onder neutrale vlag.

Mazepin is de enige Russische rijder in de Formule 1. Zijn vader Dmitri Mazepin is eigenaar van het Russische kunstmestbedrijf Uralkali, dat een van de grootste sponsors is van Haas. Het Amerikaanse team besloot na de inval van Rusland in Oekraïne de uitingen van Uralkali op de auto's te verwijderen.

Volg de oorlog in Oekraïne Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Wellicht kan Mazepin sowieso niet in actie komen

Mogelijk snijdt Haas de banden helemaal door met het bedrijf. Sommige media meldden al dat Mazepin dit jaar helemaal niet in actie zal komen en wordt vervangen door reservecoureur Pietro Fittipaldi.

De 23-jarige Mazepin kan dit seizoen hoe dan ook niet meedoen aan de Britse Grand Prix op Silverstone. De Britse motorsportbond besloot woensdag namelijk dat coureurs uit Rusland en Belarus niet langer welkom zijn bij races.

De Formule 1-coureurs hebben de eerste testdagen in Barcelona achter de rug en testen op 10, 11 en 12 maart nog eens in Bahrain. Op het Bahrain International Circuit is op 20 maart de openingsrace van het seizoen.