Nikita Mazepin komt komend seizoen niet uit in de Formule 1. Zijn team Haas wil wegens de oorlog in Oekraïne niet met een Russische coureur rijden en heeft zaterdag gebroken met sponsor Uralkali, waarvan Mazepins vader Dmitry hoofdaandeelhouder is.

De positie van Mazepin was onzeker sinds duidelijk was geworden dat zijn vader aanwezig was geweest bij een bijeenkomst van de Russische president Vladimir Poetin met verschillende Russische oligarchen over het binnenvallen van Oekraïne. Chemieconcern Uralkali onderhoudt nauwe banden met de regering van Poetin.

Het Amerikaanse Haas besloot na de inval van Rusland in Oekraïne al om de uitingen van het Russische Uralkali op de auto's te verwijderen. Bij de testdagen in Barcelona van vorige week reed Haas zonder Russische vlag op de bolide.

Vervolgens besloot de Britse autosportbond dat Mazepin in juli niet welkom is bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De internationale autosportbond FIA wilde Mazepin niet uit de Formule 1 weren. Hij mocht onder neutrale vlag actief blijven in de koningsklasse van de autosport.

Nikita Mazepin (rechts) zou dit jaar weer een duo vormen met Mick Schumacher. Nikita Mazepin (rechts) zou dit jaar weer een duo vormen met Mick Schumacher. Foto: Getty Images

Mazepin had debuutjaar achter de rug

De 23-jarige Mazepin reed één jaar in de Formule 1. Dankzij de miljoenen van zijn vader bemachtigde de Rus vorig seizoen een plek bij Haas, maar hij speelde geen rol van betekenis in het kampioenschap. Hij eindigde puntloos als laatste in de WK-stand.

Pietro Fittipaldi zal Mazepin vermoedelijk gaan vervangen bij Haas. De 25-jarige Braziliaan is al drie seizoenen reservecoureur bij het Amerikaanse team. De kleinzoon van tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi reed in 2020 al twee races voor Haas als vervanger van Romain Grosjean.

Mick Schumacher is de andere Haas-coureur. Hij is net als de rest van de Formule 1-rijders in voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat op 20 maart officieel begint met de Grand Prix van Bahrein.