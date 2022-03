Met de nieuwe megadeal van Max Verstappen ziet de toekomst van het Red Bull Formule 1-team er zonnig uit. De puzzelstukjes begonnen in de afgelopen maanden in elkaar te passen en de uitzonderlijk lange verbintenis die de regerend wereldkampioen donderdag tekende, maakt het fundament onder het team ijzersterk.

Het was een vervelende boodschap voor Red Bull in oktober 2020: de samenwerking met motorenpartner Honda liep eindelijk gesmeerd, maar toen trok de Japanse fabrikant zich opeens terug. Na jaren van problemen met de Renault-aandrijving leek het team van Verstappen opnieuw terug bij af. Terwijl Mercedes de zeges en titels aaneenreeg, kon Red Bull maar niet in de buurt komen.

Begin 2022 staan de zaken er heel anders voor. Mercedes is nog altijd een tegenstander van formaat en ook Ferrari klopt weer op de deur. Maar Verstappen is de regerend wereldkampioen en Red Bull kan met vertrouwen naar de toekomst kijken. Die zonnige toekomst heeft drie hoofdredenen, die we in chronologische volgorde op een rijtje zetten.

Voorlopig geen zorgen over de motoren

Red Bull heeft een deal met Honda, waardoor de Japanse fabrikant tot en met 2025 motoren blijft leveren. Dat was mogelijk, omdat ze de andere teams ervan wisten te overtuigen het motorenreglement te bevriezen.

Dat houdt in dat er tot 2026 niet meer ontwikkeld mag worden. De motoren blijven dus bij alle fabrikanten hetzelfde. En Honda hoeft ze daarom alleen te bouwen voor Red Bull en AlphaTauri en naar Europa te vliegen.

De Japanners blijven zo uit een dure en slopende ontwikkelingsstrijd, terwijl Red Bull zich (met mogelijk Porsche als partner) op de nieuwe motoren van 2026 kan richten. De Honda-stickers op de auto zijn vervangen door een klein HRC-stickertje (Honda Racing Corporation), verder verandert er voorlopig weinig.

De Red Bull RB18, met van links naar rechts de stickers van HRC, Oracle en Bybit. De Red Bull RB18, met van links naar rechts de stickers van HRC, Oracle en Bybit. Foto: Getty Images

Financieel de wind in de zeilen

Geholpen door de successen van Verstappen in 2021 tekende Red Bull in de winter twee grote sponsorcontracten. Techgigant Oracle betaalt vijf jaar lang 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) per seizoen en is vanaf nu titelsponsor van het team. Daarnaast werd een grote deal getekend met cryptogigant Bybit, dat nog eens 50 miljoen dollar (45 miljoen euro) per jaar neerlegt om op de Red Bull te staan.

De budgetcap van 145 miljoen dollar die dit jaar in de Formule 1 van kracht is, wordt met deze deal - even simpel gerekend - al afgedekt. Al is Red Bull er dan nog niet. Onder meer de salarissen van de coureurs en de drie best betaalde medewerkers van het team vallen buiten deze limiet, dus ook de naar verluidt 40 tot 50 miljoen euro die Verstappen nu jaarlijks ontvangt.

Desondanks geeft het team veel minder uit dan in de afgelopen jaren, toen honderden miljoenen werden steed. In dat licht zijn de grote sponsordeals erg goed nieuws voor Red Bull.

Jarenlang verzekerd van (een van) de beste coureurs

Of de nieuwe verbintenis van Verstappen direct valt te linken aan de sponsordeals en de overeenkomst met Honda, is lastig te zeggen. Wel weet Verstappen zeker dat hij bij een team met een stevig financieel fundament zit en hoeft hij voorlopig ook niet te vrezen dat hij een ondermaatse motor in zijn auto krijgt.

Red Bull is de komende jaren verzekerd van een coureur van de buitencategorie. Verstappen en zijn concurrent Lewis Hamilton lieten in 2021 zien hoever ze samen boven de rest uitsteken. Nu zijn er meer grote beloftes, zoals Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) en Lando Norris (McLaren), maar Verstappen is een bewezen kampioen.

En Verstappen is met 24 jaar nog altijd jong en wordt waarschijnlijk voorlopig alleen maar beter, terwijl dat van Hamilton niet gezegd kan worden. Red Bull heeft daarmee de beste coureur op de grid voor jaren vastgelegd en is ook in dat opzicht klaar voor de toekomst.