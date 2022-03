Ook de komende jaren zal er geen Formule 1-race in Rusland zijn. De organisatie van de koningsklasse in de autosport heeft het contract met de promotor van de Russische Grand Prix donderdag opgezegd.

Een kleine week geleden werd na overleg tussen de Formule 1 en autosportbond FIA al besloten om dit jaar niet naar Sotsji af te reizen vanwege de oorlog in Oekraïne. Nu wordt dus nog een stap verder gegaan.

Vanaf 2023 zou de Russische Grand Prix van Sotsji naar Sint-Petersburg verhuizen, werd in juni vorig jaar bekendgemaakt. Er zou geracet gaan worden op het Autodrom Igora Drive.

De Grand Prix van Rusland staat sinds 2014 op de kalender en werd altijd gewonnen door een coureur van Mercedes. Max Verstappen eindigde vorig jaar als tweede achter Lewis Hamilton.

De Russische president Vladimir Poetin was regelmatig te gast op het Sochi Autodrom, het voormalige olympische park waar de Russische race tot vorig jaar ieder seizoen werd gehouden.

Het nieuwe Formule 1-seizoen is inmiddels officieus begonnen met de eerste testdagen in Barcelona. Op 10, 11 en 12 maart wordt in Bahrein opnieuw getest, waarna op dat circuit op 20 maart de eerste Grand Prix van 2022 wordt verreden.