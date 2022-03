Max Verstappen heeft niet lang hoeven nadenken om zijn contract bij Red Bull Racing te verlengen. De regerend wereldkampioen zette donderdag een handtekening onder een nieuwe verbintenis, die hem tot en met 2028 bij de Oostenrijkse renstal houdt.

"Ik geniet er echt van om deel uit te maken van Red Bull Racing", zegt Verstappen in een reactie. "Dus de keuze om tot en met 2028 te blijven, was een makkelijke beslissing. Ik hou van dit team en vorig jaar was gewoon ongelooflijk."

De 24-jarige Verstappen werd vorig jaar voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen. De Limburger deed dat op memorabele wijze: in de laatste ronde van de laatste race in Abu Dhabi haalde hij zijn rivaal Lewis Hamilton in, waarmee hij beslag legde op de Formule 1-titel.

"Vanaf onze samenwerking in 2016 is het ons doel geweest om het kampioenschap te winnen en dat hebben we gedaan", aldus Verstappen. "Dus nu gaat het erom om nummer één zo lang mogelijk op de auto te houden."

Verstappen rijdt sinds mei 2016 voor Red Bull Racing, daarvoor reed hij bij Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull. In dienst van de Oostenrijkse renstal reed hij 118 races en daarvan won hij er twintig. Vorig seizoen schreef hij liefst tien van de 22 Grands Prix op zijn naam.

Horner: 'Wilden zeker zijn van de beste coureur'

Teambaas Christian Horner is blij dat Verstappen langer voor Red Bull behouden blijft. "Dit is een echte verklaring van vertrouwen", aldus Horner. "Onze voornaamste focus ligt op het behouden van Max zijn wereldtitel. Deze deal toont ook aan dat hij deel uitmaakt van de langetermijnplanning van het team. Nu we werken aan een nieuwe motorreglement voor 2026, wilden we er zeker van zijn dat we de beste coureur op de grid hadden voor die auto."

Vanaf 2026 gelden er nieuwe regels voor de motoren van de auto's in de Formule 1, waardoor de teams nieuwe motoren moeten creëren. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er precies aan de krachtbronnen gaat veranderen.

Volgens verschillende media, waaronder De Telegraaf en BBC, gaat Verstappen tussen de 40 en 50 miljoen euro per jaar verdienen. Daarmee wordt hij waarschijnlijk de best betaalde coureur in de Formule 1.