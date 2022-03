Motorsport UK heeft woensdag besloten dat coureurs uit Rusland en Belarus niet langer welkom zijn bij races in het land. Dat houdt onder meer in dat de Rus Nikita Mazepin niet kan deelnemen aan de GP van Groot-Brittannië.

Een dag eerder besloot de FIA nog dat coureurs uit de twee landen vanwege de oorlog in Oekraïne alleen onder neutrale vlag mogen uitkomen. Daarnaast werd de GP van Rusland van de kalender gehaald.

De Britse autosportbond gaat nog een stap verder. "We steunen het volk van Oekraïne na de onacceptabele gebeurtenissen. Daarom volgen we de richtlijn van het IOC op", schrijft Motorsport UK in een verklaring.

Behalve coureurs zijn ook teams uit Rusland en Belarus niet welkom bij races in Groot-Brittannië. Ook het vertoon van de Russische vlag of andere symbolen is niet toegestaan. Groot-Brittannië is het eerste land dat deze maatregelen invoert voor een Formule 1-race.

"Het is onze plicht om elke mogelijke invloed in te zetten om deze onrechtmatige invasie te beëindigen", zegt voorzitter David Richards van Motorsport UK. "We moedigen andere motorsportbonden aan om de aanbevelingen van het IOC ook op te volgen en samen al het mogelijke te doen om deze oorlog te stoppen."

De GP van Groot-Brittannië staat 3 juli op de kalender.