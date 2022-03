Red Bull Racing maakt naar verwachting deze week de contractverlenging van Max Verstappen bekend. Dat zegt een woordvoerder van de Oostenrijkse renstal woensdag na berichtgeving van De Telegraaf.

Volgens de krant tekent de 24-jarige Verstappen een contract dat hem vier of vijf jaar langer aan Red Bull bindt. De regerend wereldkampioen ligt nu nog tot en met 2023 vast bij het Oostenrijkse team. Hij gaat volgens verschillende media straks 40 tot 50 miljoen euro per jaar verdienen.

"We geven geen commentaar op dat bericht, maar kunnen met zekerheid zeggen dat de gesprekken in een zeer vergevorderd stadium zijn. We verwachten nog voor het einde van deze week nieuws naar buiten te kunnen brengen", aldus de woordvoerder van Red Bull.

Verstappen rijdt sinds mei 2016 voor Red Bull Racing, dat hem tijdens dat seizoen het stoeltje gaf van Daniil Kvyat. De Limburger wist de eerste race voor zijn nieuwe team in Spanje direct te winnen. Hij begon zijn Formule 1-carrière een jaar eerder bij het toenmalige Toro Rosso (nu AlphaTauri), het zusterteam van Red Bull.

Na zeven seizoenen staat Verstappen op twintig Grand Prix-zeges in de Formule 1. De zoon van Jos Verstappen eindigde zestig keer op het podium. Vorig jaar wist Verstappen voor het eerst wereldkampioen te worden door rivaal Lewis Hamilton in de slotronde van de spectaculaire Grand Prix in Abu Dhabi te passeren.

Verstappen vormt dit jaar weer een coureursduo met de Mexicaan Sergio Pérez. Het nieuwe seizoen begint 20 maart met de Grand Prix van Bahrein. Volgende week staan daar eerst nog drie testdagen op het programma.