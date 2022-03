Max Verstappen heeft donderdag zijn contract bij Red Bull Racing met vijf jaar verlengd. De Nederlander heeft tot 2028 bijgetekend bij het Oostenrijkse Formule 1-team.

De 24-jarige Verstappen stond nog tot en met 2023 onder contract bij Red Bull, dat zijn verbintenis twee jaar geleden nog verlengde. Hij betaalde het vertrouwen vorig jaar uit door als eerste Nederlander ooit wereldkampioen te worden in de koningsklasse van de autosport.

De Telegraaf wist eerder te melden dat Verstappen tussen de 40 en 50 miljoen euro per jaar gaat verdienen, waarmee de Nederlander het lucratiefste contract uit de geschiedenis van de Formule 1 zou hebben getekend. Hij was al de best betaalde Nederlandse sporter.

Verstappen zegt in een reactie dat hij nog erg geniet van zijn samenwerking met Red Bull. "Dus het was een makkelijke keuze om bij te tekenen tot 2028. Ik hou van dit team, vorig jaar was ongelooflijk", blikt hij terug op zijn eerste titel met het team. "Sinds ik bij het team kwam in 2016 was ons doel kampioen worden en dat hebben we gedaan. Nu is het zaak om de nummer 1 langdurig op de auto te houden."

De nieuwe verbintenis van Verstappen is voor Formule 1-begrippen ongebruikelijk lang. De meeste contracten lopen tot het einde van het komende seizoen of het einde van 2023, zoals bij Lewis Hamilton. Slechts een enkeling heeft een langer contract. Charles Leclerc ligt tot en met eind 2024 vast bij Ferrari. Lando Norris tekende vorig jaar een nieuw contract dat hem tot en met eind 2025 verbindt aan McLaren.

Max Verstappen probeerde vorige week in Barcelona voor het eerst zijn auto voor 2022. Max Verstappen probeerde vorige week in Barcelona voor het eerst zijn auto voor 2022. Foto: Getty Images

Verstappen stapte tijdens het seizen 2016 over naar Red Bull

De Formule 1-carrière van Verstappen begon in 2015 bij het toenmalige Toro Rosso (nu AlphaTauri), het zusterteam van Red Bull. In mei 2016 werd de Limburger overgeheveld naar Red Bull als vervanger van de tegenvallende Daniil Kvyat.

Verstappen maakte direct indruk in zijn eerste race voor de Oostenrijkse renstal door de Grand Prix van Spanje op zijn naam te schrijven. In totaal won de zoon van Jos Verstappen twintig races en eindigde hij zestig keer op het podium.

Vorig jaar won Verstappen tien Grands Prix, waaronder de zenuwslopende slotrace in Abu Dhabi. Verstappen passeerde titelrivaal Lewis Hamilton in de slotronde en kroonde zich voor het eerst tot wereldkampioen.

In 2022 vormt Verstappen weer een coureursduo met de Mexicaan Sergio Pérez. Het nieuwe seizoen gaat op 20 maart van start met de Grand Prix van Bahrein. Volgende week zijn er eerst nog drie testdagen in de eilandstaat.