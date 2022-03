Haas-coureur Nikita Mazepin mag dit jaar onder neutrale vlag in de Formule 1 blijven racen. Dat is het gevolg van een spoedvergadering van de FIA waarin dinsdag werd besloten dat coureurs uit Rusland en Belarus niet worden geschorst naar aanleiding van de inval van Rusland in Oekraïne.

Of de 22-jarige Mazepin volgend jaar definitief in de Formule 1 actief blijft, is overigens nog zeer de vraag. Haas leek eind vorige week de banden met hoofdsponsor Uralkali te breken, het bedrijf van Mazepins vader Dmitry Mazepin.

Mazepin reed vorig jaar in zijn debuutseizoen ook al onder neutrale vlag in de Formule 1. Dat was het gevolg van een dopingsanctie van het mondiale antidopingbureau WADA.

De FIA heeft verder besloten dat er voorlopig geen internationale autosportwedstrijden mogen worden gehouden in Rusland of Belarus. Eind vorige week werd de Grand Prix van Rusland, die op 25 september op het programma stond, al van de kalender geschrapt.

Uitspraak heeft ook gevolgen voor andere Russische coureurs

Mazepin is niet de enige Russische coureur die actief is in de top van de autosport. De uitspraak heeft ook gevolgen voor voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat, die tegenwoordig reservecoureur is bij Alpine. Ferrari-testrijder en Formule 2-coureur Robert Shwartzman mag onder neutrale vlag ook gewoon in actie blijven komen.

"We veroordelen de Russische invasie in Oekraïne en onze gedachten zijn bij alle slachtoffers die gebukt gaan onder het geweld", zegt FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem in een verklaring.

"De maatregelen die vandaag zijn genomen, zijn gebaseerd op aanbevelingen van het internationaal olympisch comité (IOC) en we blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden. We hopen van harte dat er een vreedzame oplossing kan worden gevonden."

De Formule 1-coureurs bereiden zich voor op het nieuwe seizoen, dat over ruim twee weken in Bahrein van start gaat. Vorige week kwamen de rijders al in actie bij een driedaagse testweek in Barcelona.