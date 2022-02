De motorsportraad van de internationale autosportfederatie FIA komt dinsdag bijeen na de oproep van het internationaal olympisch comité (IOC) om Russische sporters te weren uit internationale competities. Die bijeenkomst kan gevolgen hebben voor Haas F1-coureur Nikita Mazepin.

"Ik heb een buitengewone vergadering ingelast om zaken in verband met de aanhoudende crisis in Oekraïne te bespreken", meldt FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem maandagavond.

De positie van de 22-jarige Mazepin is in het geding. Zijn vader Dmitri Mazepin is eigenaar van het Russische kunstmestbedrijf Uralkali, dat een van de grootste sponsors van Haas is.

Het Amerikaanse team besloot na de inval van Rusland in Oekraïne al om de uitingen van Uralkali op de auto's te verwijderen. Mogelijk snijdt Haas de banden helemaal door met het bedrijf.

Mogelijk raken meer Russen hun stoeltje kwijt

Er zijn meer Russische autocoureurs die wellicht hun stoeltje moeten inleveren. Zo is Robert Shwartzman testrijder bij Ferrari en coureur in de Formule 2. In de Formule 3 rijdt Alexander Smolyar.

De FIA besloot vrijdag al dat de Grand Prix van Rusland dit jaar niet tot de Formule 1-kalender behoort. "Het is in de huidige omstandigheden onmogelijk dat te doen", verklaarde de autosportbond.

"De Formule 1 doet landen over de hele wereld aan met een positieve visie om mensen en naties samen te brengen. We bekijken de situatie in Oekraïne geschokt en met pijn."

De Formule 1-coureurs, onder wie Max Verstappen, hebben de eerste testdagen in de aanloop naar het nieuwe seizoen net achter de rug. Op 10, 11 en 12 maart wordt opnieuw getest.