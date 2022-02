Mercedes sloot de slotdag van de wintertests in Barcelona vrijdag af met de twee snelste rondetijden. Het team waakt er ondanks die snelle tijden van Lewis Hamilton en George Russell echter voor dat het niet te optimistisch wordt.

"We hebben nog wat obstakels te overwinnen", liet Hamilton na afloop van drie dagen testen weten. "Het was interessant, we hebben niet de makkelijkste testdagen gehad."

De Brit zette vrijdagmiddag bijna honderd ronden op de teller, wat hem genoeg tijd gaf om verder aan de nieuwe Mercedes W13 te wennen. "Deze auto rijdt heel anders dan die van de afgelopen jaren. De banden zijn ook heel anders."

Hamilton sloot de dag af met een snelste tijd van 1.19,138, die hij neerzette op de zachte C5-banden. Mercedes probeerde alle soorten rubber die Pirelli voor komend seizoen beschikbaar heeft. "Het was wel lekker om daar een beetje gevoel mee te krijgen. Over de snelheid zegt het verder niets. We weten echt nog niet waar we staan ten opzichte van de rest."

'Ferrari en McLaren zien er goed uit'

George Russell maakte zijn debuut als vaste coureur van het team. De 24-jarige Engelsman klokte een snelste tijd van 1.19,233, ook op de C5-band. "Die tijden zijn verder niet representatief, dat moet je verder niet te groot maken", wilde Russell benadrukken.

"We stonden alleen bovenaan omdat wij wel op die banden reden en de anderen niet. De C5 is echt ontzettend snel hier in Barcelona."

De voormalige Williams-coureur wierp ook alvast een blik op de concurrentie. "Ik vind Ferrari en McLaren er goed uitzien. Wij zijn zelf niet zo blij met de balans van de auto, en er zijn nog een paar andere dingen die opgelost moeten worden."

Snelle doorontwikkeling van alle auto's verwacht

Mercedes' hoofdengineer Andrew Shovlin vond de snelheid van de nieuwe auto van het team wel veelbelovend, en dan zal de W13 er over twee weken bij de testdagen in Bahrein alweer heel anders uitzien.

Shovlin is desondanks nog erg voorzichtig. "Vanaf nu worden alle auto's in een hoog tempo doorontwikkeld. Dus we moeten wel in ons achterhoofd houden dat ook de concurrentie nog veel sneller gaat worden."

De testdagen in Bahrein zijn van 8 tot en met 10 maart. Op 20 maart begint het seizoen met de Grand Prix van Bahrein.