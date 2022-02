Max Verstappen kijkt tevreden terug op de eerste testdagen in de aanloop naar de start van het Formule 1-seizoen. De wereldkampioen legde woensdag 147 rondes af in de nieuwe Red Bull op het circuit van Barcelona en vrijdag kwam hij in de ochtend tot 59 rondes.

"Ik heb deze week erg genoten van het rijden in de RB18", zegt de coureur. "De auto heeft een fijne, stabiele balans. Hij ziet er ook goed uit, dus het is leuk om erin te springen."

Op de laatste van drie testdagen in Barcelona moest de ochtendsessie regelmatig onderbroken worden. Verstappen kon daardoor 'slechts' 59 rondes afleggen. "We konden niet ons complete programma afwerken door al die rode vlaggen", zei Verstappen.

Mercedes noteerde vrijdag de snelste rondetijden. Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez waren enkele tienden trager dan de rivaal, al zegt het volgens de Limburger nog weinig.

"Het positieve is dat de auto geen problemen vertoont. Naar de rondetijden kijk ik niet, dat doe ik pas in het laatste deel van de kwalificatie voor de eerste race in Bahrein. Ik wil gewoon zoveel mogelijk rondes rijden en ieder aspect van de auto leren begrijpen."

Reglementswijzigingen lijken volgens Verstappen goed uit te pakken

Door reglementswijzigingen zijn de auto's behoorlijk veranderd ten opzichte van vorig jaar. Verstappen toonde zich tevreden over de nieuwe wagens.

"Het lijkt erop dat je in deze auto's degene die voor je rijdt wat makkelijker kan volgen, al weten we pas in de eerste race of er echt verandering is met de nieuwe technische regels. Maar mijn eerste gedachte is dat we hiermee een stap voorwaarts zetten."

Op 10, 11 en 12 maart staan in Bahrein weer drie testdagen op het programma. Op 20 maart wordt daar ook de eerste race verreden.