Mercedes heeft de Formule 1-testdagen in Barcelona vrijdag afgesloten met de snelste rondetijd. Lewis Hamilton klokte aan het einde van de dag 1.19,138 op zijn zachte C5-banden. Max Verstappen kwam alleen in de ochtend in actie.

Mercedes-coureurs Hamilton en George Russell waren samen met Sebastian Vettel in de Aston Martin de enige coureurs die hun snelste tijd op de zachte C5-banden klokten. Russell reed eerder in dezelfde auto als Hamilton 1.19,233.

Verstappen sloot zijn ochtend achter zijn Red Bull-stuur af met 59 ronden op de klok, waarvan een tijd van 1.19,756 (gezet op de medium C3-banden) de snelste was. De testdagen in Barcelona verliepen daarmee vrijwel probleemloos voor de regerend wereldkampioen. In de middag reed Sergio Pérez met de Red Bull 1.19,556 (gezet op de zachtere C4-banden). De Mexicaan klokte zo de derde tijd van de dag.

De laatste van drie Formule 1-testdagen in Barcelona kende veel onderbrekingen. In de ochtend waren er vijf rodevlagsituaties vanwege kapotte auto's of crashes.

Totaal aantal ronden per team 1. Ferrari: 439

2. Mercedes: 393

3. McLaren: 367

4. Red Bull: 358

5. Williams: 357

6. AlphaTauri: 308

7. Aston Martin: 296

8. Alpine: 266

9. Alfa Romeo: 175

10. Haas: 160

Grote problemen voor Alonso en Alpine in de ochtend

Tijdens de ochtendsessie waren er vooral veel problemen voor Fernando Alonso en zijn Alpine. Kort na het begin van de sessie spinde de Spanjaard al van de baan. Even later ging de laatste testdag voor het Frans-Britse team letterlijk in rook op toen Alonso de auto met een interne brand stilzette.

Toegesnelde marshals met brandblussers voorkwamen erger leed, maar de auto was te veel beschadigd om Esteban Ocon er in de middag nog mee de baan op te sturen.

De rodevlagsituatie voor Alonso bleek niet de laatste van de ochtendsessie. Ook vanwege incidenten met Pierre Gasly in de AlphaTauri, Zhou Guanyu in de Alfa Romeo (twee keer) en de Aston Martin van Vettel werd de actie op de baan stilgelegd.

Fernando Alonso naast zijn hevig rokende Alpine. Fernando Alonso naast zijn hevig rokende Alpine. Foto: NU.nl/Joost Nederpelt

Circuit natgegooid voor tests met regenbanden

Nadat tankwagens tijdens de lunchpauze de baan nat hadden gegooid, werd er door de coureurs op intermediate-of regenbanden gereden tot de baan weer droog was, als test voor het nieuwe natweerrubber van Pirelli.

Zodra het asfalt droog genoeg was, werden de slicks weer gemonteerd. In een verder incidentloze middag werd het tempo vervolgens met name door Pérez en Hamilton steeds verder opgevoerd. Hoewel rondetijden in de wintertests nog weinig zeggen, kan Mercedes zo toch met een goed gevoel afreizen naar de volgende drie testdagen in Bahrein.