Door de Russische inval in Oekraïne is de toekomst van Nikita Mazepin bij het team van Haas onzeker geworden. Teambaas Gunther Steiner wilde vrijdag niet bevestigen dat de Rus komend seizoen een van de auto's van het Amerikaanse team bestuurt.

Er is een complexe situatie ontstaan rondom de toekomst van Mazepin, die "opgelost moet worden". Steiner wilde niet te diep ingaan op de problemen, maar het heeft zeker iets te maken met de hoofdsponsor. Dat is het Russische chemieconcern Uralkali.

De vader van de coureur, Dmitry Mazepin, is hoofdaandeelhouder van dit bedrijf. Uralkali heeft banden met de regering van de Russische president Vladimir Poetin. Het is nu de vraag of het Russische bedrijf nog welkom is in de sport en in hoeverre het wordt geraakt door sancties die aan Rusland worden opgelegd. Vrijdag werd al bekend dat de Grand Prix in Sotsji dit jaar niet doorgaat.

Donderdagavond werden in Barcelona, waar de Formule 1-wintertests gaande zijn, de stickers van het bedrijf al van de auto en de vrachtwagens van Haas getrokken. De kleurstelling op de auto, waarin duidelijk de Russische vlag was verwerkt, is verdwenen.

De onduidelijkheid rondom de toekomst van Mazepin gaat niet alleen de coureur aan. Dmitry Mazepin heeft vele miljoenen neergelegd om zijn zoon, die vorig jaar als laatste eindigde in het kampioenschap, bij het Amerikaanse team te laten rijden.

Volgens Steiner is het eventuele wegvallen van deze miljoenen echter geen probleem. "Dat zou geen impact op het team hebben", zei de Italiaan vrijdagochtend. "De plannen voor dit seizoen kunnen gewoon worden doorgezet. Er zijn meer manieren om aan geld te komen."

Nikita Mazepin in de Haas, zonder sponsorstickers van Uralkali. Nikita Mazepin in de Haas, zonder sponsorstickers van Uralkali. Foto: Getty Images

'Kan er niets over zeggen'

Steiner legde verder uit dat hij de komende weken druk is met allerlei juridische kwesties rondom de sponsordeal met Uralkali. "Tot die tijd kan ik er niets over zeggen."

Mazepin zelf sprak op Twitter van een moeilijke tijd. "Ik heb geen controle over wat er wordt gezegd of gedaan. Ik focus me op waar ik wel controle over heb en dat is mijn best doen voor het Haas-team." Hij liet zich in tegenstelling tot de meeste van zijn collega-coureurs niet uit over de situatie in Oekraïne.