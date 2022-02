De ochtend van de derde en laatste Formule 1-testdag in Barcelona verliep vrijdag rommelig. De problemen gingen aan Max Verstappen voorbij, die in de Red Bull 59 ronden reed op het Circuit de Catalunya. In de middag geeft hij de auto over aan Sergio Pérez.

Vooral voor Fernando Alonso en Alpine was het een slechte ochtend. Kort na het begin van de sessie spinde de Spanjaard al van de baan. Even later ging de laatste testdag voor het Frans-Britse team letterlijk in rook op, toen Alonso de auto met een interne brand stilzette.

Toegesnelde marshals met brandblussers voorkwamen erger leed, maar de auto was te veel beschadigd om Esteban Ocon er in de middag nog mee de baan op te sturen.

De rodevlagsituatie voor Alonso bleek niet de laatste van de ochtendsessie. Ook vanwege incidenten met Pierre Gasly in de AlphaTauri, Zhou Guanyu in de Alfa Romeo (twee keer) en de Aston Martin van Sebastian Vettel werd de actie op de baan stilgelegd.

De vele incidenten konden deels worden toegeschreven aan de snelheid die langzaam wordt opgebouwd door de coureurs. De snelste tijd werd geklokt door George Russell, die in zijn Mercedes voorzien van de zachtste C5-banden rondging in 1.19,233. Verstappen reed met 1.19,756 de tweede tijd en deed dat op de C3-banden.

De middagsessie begint om 14.00 uur met een natte baan om de regenbanden van Pirelli te testen.