De Formule 1 heeft vrijdag na overleg met de FIA en de teams besloten om de Grand Prix van Rusland van de kalender te halen. Door de invasie van Rusland in Oekraïne vindt de koningsklasse van de autosport het niet gepast om op 25 september in Sotsji te gaan racen.

"De Formule 1 reist de wereld over met een positieve visie waarin we mensen en landen hopen samen te brengen. We hebben de ontwikkelingen in Oekraïne in schok en met veel verdriet bekeken", schrijft de Formule 1 in een verklaring.

"We hopen dat er een vreedzame uitweg is te vinden. Donderdagavond hebben de teams en de FIA overleg gevoerd en zijn we allemaal tot dezelfde conclusie gekomen, namelijk dat het in de huidige omstandigheden onmogelijk is om de Grand Prix van Rusland door te laten gaan."

Het besluit van de Formule 1 komt een dag nadat onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen al opriepen om niet in Rusland te gaan racen. De 34-jarige Vettel zei zelf al dat hij sowieso niet naar Sotsji zou gaan en wereldkampioen Verstappen noemde het onverantwoord om in Rusland te racen.

GP Rusland sinds 2014 op kalender

De Grand Prix van Rusland staat sinds 2014 op de kalender en opvallend genoeg werd de race altijd gewonnen door een coureur van Mercedes. Verstappen eindigde vorig jaar bij de laatste editie als tweede, terwijl Hamilton de zege pakte. De Russische president Vladimir Poetin was regelmatig te gast op het Sochi Autodrom, het voormalig olympisch park waar de race ieder jaar werd gehouden.

Deze week zijn de Formule 1-teams officieus aan het nieuwe seizoen begonnen met de testdagen in Barcelona. Verstappen kwam vrijdagochtend voor de laatste keer in actie.