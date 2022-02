Het Formule 1-team Haas verwijdert de Russische vlag van zijn bolide. Vrijdag zal het team in een volledige witte auto deelnemen aan de testdagen in Barcelona.

Ook de sponsornaam Uralkali, een Russisch bedrijf dat meststof produceert, wordt van de auto verwijderd. Het team neemt die maatregel na de Russische inval op Oekraïne.

De Russische coureur Nikita Mazepin zal vrijdag wel gewoon in actie komen voor Haas. Hij vormt ook dit seizoen een coureursduo met de Duitser Mick Schumacher. Dmitry Mazepin, de vader van de coureur, is grootaandeelhouder van Uralkali.

Haas meldt in een korte verklaring geen verder commentaar te willen geven op de kwestie. Teambaas Gunther Steiner bleef donderdag weg op een persconferentie van teambazen.

Haas was vorig seizoen het zwakste team in de Formule 1 en bleef als enige zonder WK-punten.

Vrijdag is de laatste van drie testdagen in Barcelona. In maart volgen er nog drie testdagen in Bahrein, waar op 20 maart ook de eerste race van het nieuwe seizoen wordt gehouden.