Ook op de tweede dag van de wintertests in Barcelona maakte Ferrari een sterke indruk met veel afgelegde kilometers en, hoewel het nog weinig zegt, weer de snelste tijd voor Charles Leclerc. Sergio Pérez reed veel minder ronden dan Max Verstappen woensdag deed in de Red Bull.

De Ferrari ging donderdag 149 keer rond het Circuit de Barcelona-Catalunya, vier keer minder dan op woensdag. Toen voerde Leclerc ook de lijst met rondetijden aan. Donderdagmiddag was de Monegask weer de snelste, met een tijd van 1.19,689. Leclerc had na de lunchpauze het stuur overgenomen van teamgenoot Carlos Sainz.

Bij Red Bull verliep de tweede dag wat minder soepel. Sergio Pérez had de RB18 de hele dag voor zichzelf, maar kwam bij lange na niet tot hetzelfde aantal ronden (147) als Verstappen een dag eerder.

De Mexicaan stond veel in de pitbox en werd onder meer geplaagd door een versnellingsbakprobleem, dat de eerste rode vlag om een stilgevallen auto veroorzaakte. Pérez' dagtotaal kwam daardoor niet verder dan 77 ronden, waarvan een 1.21,430 de snelste was. Dat was goed voor de zevende tijd.

Mercedes had de dag opgedeeld met Lewis Hamilton in de ochtend en George Russell in de middag. De zevenvoudig wereldkampioen en zijn nieuwe teamgenoot waren samen goed voor 105 ronden. Russell was met een vierde tijd in 1.20,537 de snelste Mercedes-coureur.

Rondetijden en aantal ronden per coureur 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.19,689 - 78 ronden

2. Pierre Gasly (AlphaTauri): 1.19,918 - 146 ronden

3. Daniel Ricciardo (McLaren): 1.20,288 - 126 ronden

4. George Russell (Mercedes): 1.20,537 - 65 ronden

5. Carlos Sainz (Ferrari): 1.20,546 - 71 ronden

6. Sebastian Vettel (Aston Martin): 1.20,784 - 73 ronden

7. Sergio Pérez (Red Bull): 1.21,430 - 77 ronden

8. Nikita Mazepin (Haas): 1.21,430 - 41 ronden

9. Alexander Albon (Williams): 1.21,531 - 47 ronden

10 Guanyu Zhou (Alfa Romeo): 1.21,885 - 71 ronden

11. Nicholas Latifi (Williams) 1.21,894 - 61 ronden

12. Lance Stroll (Aston Martin): 1.21,820 - 55 ronden

13. Mick Schumacher (Haas): 1.21,949 - 66 ronden

14. Esteban Ocon (Alpine): 1.22,164 - 124 ronden

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): 1.22,288 - 21 ronden

16. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.22,62 40 ronden

Nieuwe onderdelen worden afgeleverd

Gedurende de dag kwamen er vooral bij de topteams de nodige onderdelen binnen, die in grote dozen door monteurs de pitboxen in werden gedragen.

Bij die onderdelen zat voor onder meer Mercedes en Red Bull een nieuwe vloer. Het monteren van deze onderdelen kostte de coureurs de nodige baantijd. Zo verscheen Russell, na enige tijd in de pitbox, in de middag met nieuwe luchtsleuven in de zijkant van de Mercedes op de baan.

Nikita Mazepin zorgde met zijn Haas voor een van de rodevlagsituaties. Foto: Getty Images

Op twee rode vlaggen na weinig incidenten

Na de rode vlag voor de stilgevallen Red Bull van Pérez werd de testdag nog een keer stilgelegd, omdat de Haas van Nikita Mazepin niet verder wilde. Verder verliep de donderdag in Barcelona zonder incidenten.

Vrijdag is de laatste van drie dagen wintertests in Barcelona. Over twee weken wordt er nog een keer drie dagen getest in Bahrein. Daar wordt op 20 maart ook de eerste Grand Prix verreden.