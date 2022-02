Sebastian Vettel doet in 2022 hoe dan ook niet mee aan de Grand Prix van Rusland, als die race op de Formule 1-kalender blijft. De viervoudig wereldkampioen liet donderdag weten geschokt te zijn door de Russische invasie van de Oekraïne.

"Het is verschrikkelijk om te zien wat er gebeurt", reageerde de Duitser op een persconferentie in Barcelona. "Als ik naar de kalender kijk en zie dat we een race hebben in Rusland, dan is mijn mening dat we niet moeten gaan. En dat ik niet ga."

Vettel sprak zich fel uit tegen de Russische agressie. "Ik voel erg mee met de mensen, normale mensen, die hun leven verliezen vanwege stomme redenen en gestoord leiderschap."

De Aston Martin-coureur kreeg bijval van regerend wereldkampioen Max Verstappen. De Limburger wilde wel wachten op de uiteindelijke consensus binnen de Formule 1-paddock over het wel of niet doorgaan van de Russische Grand Prix.

"Het is denk niet verantwoord als we naar Rusland gaan om te gaan racen, als dat land in oorlog is", zei Verstappen. "We zien allemaal wat er nu aan de hand is, maar je kunt natuurlijk niet voor andere mensen spreken. We gaan het er nog wel over hebben. Uiteindelijk beslist de hele paddock wat er nu gaat gebeuren."

De rijdersbond GPDA, waarvan Vettel de voorzitter is, is nog niet bijeengekomen. "We gaan uiteraard wel met elkaar praten over deze situatie", zei de Duitser. "Maar persoonlijk heb ik mijn besluit al genomen, hoe het verder ook verloopt."