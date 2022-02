Max Verstappen heeft zich donderdag op een persconferentie op het Circuit de Barcelona-Catalunya fel uitgesproken over het ontslag van Michael Masi als wedstrijdleider in de Formule 1. Volgens de regerend wereldkampioen is de Australiër door de FIA "voor de bus gegooid".

Masi moest het veld ruimen als gevolg van de controversiële slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi, waarin Verstappen uiteindelijk ten koste van Lewis Hamilton zijn eerste wereldtitel pakte.

"Het is niet de juiste beslissing", stak Verstappen van wal. "Hij moest het plotseling overnemen na het overlijden van Charlie Whiting, die ontzettend ervaren was. En zelfs die had hulp om zich heen. Dat had Michael misschien ook wel kunnen gebruiken. Maar ze hebben hem voor de bus gegooid."

"Ik heb hem een berichtje gestuurd nadat het bekend was geworden", zei de Limburger, die zich vooral stoorde aan de manier waarop teambazen als Toto Wolff van Mercedes, maar ook zijn eigen teambaas Christian Horner van Red Bull rechtstreeks tegen Masi konden praten.

"Het was oneerlijk wat er met hem gebeurde. Stel je voor dat een scheidsrechter op een voetbalveld continu de coaches schreeuwend in zijn oor heeft. Dat de Formule 1 toegestaan heeft dat de teambazen dat bij hem konden doen, was al fout. Zo kon hij geen goede beslissingen nemen", was Verstappen duidelijk. "De mensen die dat toestonden, hebben hem nu ontslagen. Dat vind ik ongelooflijk."

De Nederlander vond Masi altijd al een goede wedstrijdleider. "Dat betekent niet dat ik iets tegen de nieuwe mensen heb, die zijn vast ook heel goed. Maar ik heb het met Michael te doen."

Max Verstappen neemt het op voor de weggestuurde Michael Masi. Max Verstappen neemt het op voor de weggestuurde Michael Masi. Foto: Getty Images

'Masi probeerde ons altijd te beschermen'

De regerend wereldkampioen kreeg bijval van Fernando Alonso, die naast hem zat op de persconferentie. "Ja, ik heb niet veel toe te voegen", zei de Spanjaard knipogend toen Verstappen zijn uithaal richting de FIA had afgerond.

"Michael probeerde ons altijd te beschermen", was hij lovend. "Uiteraard pakken besluiten niet altijd in je voordeel uit. Dat is mij ook overkomen. Maar ik herinner me ook de GP van België, toen hij ons ondanks druk van buitenaf niet de kletsnatte baan op stuurde."

Alonso benadrukte dat het Masi's taak was om ferme besluiten te nemen. "Dat werd van hem gevraagd. En het gaat je dan nooit lukken om iedereen blij te maken."