Daniel Ricciardo heeft donderdag de snelste tijd genoteerd tijdens de ochtendsessie van de tweede testdag van de Formule 1 in Barcelona. Sergio Pérez, teamgenoot van Max Verstappen, veroorzaakte een rode vlag, omdat zijn Red Bull stil kwam te staan.

Ricciardo reed een ronde in 1.20,355. De Australiër kwam woensdag op de eerste dag van de tests niet in actie en maakte donderdag zijn eerste kilometers voor McLaren. Ferrari-coureur Carlos Sainz legde de meeste rondes af (zeventig).

Verstappen komt donderdag niet in actie, nadat hij woensdag een redelijke dag had gekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Vrijdag rijdt de Limburger wel weer tijdens de derde en laatste testdag in de Spaanse stad.

Met het stilvallen van Pérez kende Red Bull donderdag de nodige problemen. De Mexicaan kwam vlak voor het einde van de ochtendsessie tot stilstand door technische problemen, wat zorgde voor de eerste rodevlagsituatie van deze testdagen. Pérez had op dat moment 37 ronden gereden.

De middagsessie van de twee testdag is inmiddels aan de gang en duurt nog tot 18.00 uur.

Het overzicht van de ochtendsessie: 1. Ricciardo - 1.20,355 (64 ronden)

2. Sainz - 1.20,546 (71 ronden)

3. Gasly - 1.20,764 (59 ronden)

4. Albon - 1.21,531 (46 ronden)

5. Stroll - 1.21,920 (55 ronden)

6. Schumacher - 1.21,949 (64 ronden)

7. Bottas - 1.22,288 (20 ronden)

8. Pérez - 1.22,412 (38 ronden)

9. Hamilton - 1.22,562 (40 ronden)

10. Ocon - 1.23,280 (66 ronden)