Max Verstappen wilde woensdag tijdens de eerste dag van de wintertests in Barcelona vooral kijken hoe de volgens het nieuwe technische reglement gebouwde Red Bull RB18 zich gedraagt. De Limburger draaide met 147 ronden de meeste kilometers van alle coureurs en merkte dat de auto compleet anders is dan vorig seizoen.

Woensdagochtend toonde Verstappen de nieuwe Red Bull voor het eerst aan de buitenwereld. Tot dan toe waren er slechts wat wazige foto's van de creatie van technisch directeur Adrian Newey.

"De auto is compleet anders", stelde Verstappen vast. "Ik vind de RB18 er goed uitzien, maar het gaat er natuurlijk om dat-ie snel is. Dat hopen we te zien."

Het doel van Verstappen was om op de eerste dag veel ronden te maken. "Om te wennen aan de auto en een beeld te krijgen hoe de auto zich gedraagt", legde hij uit.

"Alles werkte prima vandaag, dus het was een goede start. We gaan vanavond bekijken wat we al kunnen leren en meenemen naar morgen, als 'Checo' (Sergio Pérez, red) in de auto zit."

Max Verstappen in de nieuwe Red Bull RB18. Max Verstappen in de nieuwe Red Bull RB18. Foto: Getty Images

'Je zoekt uit hoe de balans is'

In de ochtendsessie ging Verstappen twee keer kortstondig van de baan, zonder zijn nieuwe Red Bull te beschadigen. Het hoort er allemaal bij volgens de regerend wereldkampioen.

"Natuurlijk ga je hier en daar een keer wijd of blokkeer je een wiel. Je zoekt ook uit hoe de balans van de auto is, en stap voor stap wat de limieten van de auto zijn", omschreef hij zijn testproces. "Maar het belangrijkste is om veel te rijden en de verschillende onderdelen kilometers te laten maken."