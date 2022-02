Max Verstappen is woensdag bij de wintertests in Barcelona goed uit de startblokken gekomen. De regerend wereldkampioen liet zijn Red Bull RB18 woensdag voor het eerst aan de buitenwereld zien en toonde meteen aan dat het met de betrouwbaarheid wel snor zit. Hij reed maar liefst 147 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

De nieuwe Red Bull vertrok maandagochtend met alle camera's op zich gericht voor het eerst uit de pitbox en Verstappen ging er maar meteen voor zitten. Moeiteloos tikte de Nederlander vervolgens de rondjes binnen.

Ook bij de buren van Red Bull verliep de eerste testdag op rolletjes. Mercedes had in de ochtend George Russell achter het stuur en in de middag nam Lewis Hamilton het roer over. Samen kwam het nieuwe duo in de Mercedes W13 tot 127 ronden

Bij Ferrari was het niet anders. Hoewel alle teams met volledig nieuwe auto's in Barcelona aankwamen, lieten de topteams zien hoe goed ze in staat zijn om de auto's al betrouwbaar te krijgen voor er een meter mee is gereden. Charles Leclerc reed in de ochtend tachtig ronden. Carlos Sainz voegde er in de middag 73 aan toe in de F1-75.

Over rondetijden ging het nog nauwelijks in Catalonië. Lando Norris reed in de McLaren de snelste tijd, maar of dit met een volle of lege tank was en of Norris zelf wel voluit ging, is niet te zeggen. Verstappen klokte de achtste rondetijd.

Max Verstappen kende een goede eerste testdag. Max Verstappen kende een goede eerste testdag. Foto: Getty Images

Problemen voor Haas en Alfa Romeo

Bij de wintertests in Barcelona moet eerst worden gekeken of de auto's goed functioneren en hoe ze reageren op verschillende afstellingen en verschillende hoeveelheden benzine aan boord.

Bij Alfa Romeo gooide één kapot onderdeel roet in het eten voor Robert Kubica, de Poolse testcoureur die de ochtendsessie voor zijn rekening nam. Hij kwam daardoor niet verder dan twintig ronden.

Ook Haas werd geplaagd door technische problemen. Mick Schumacher en Nikita Mazepin kwamen samen slechts tot 43 ronden. Het Amerikaanse team staat net als Alfa Romeo voor een inhaalslag op donderdag.

Tijden en antal ronden 1. Lando Norris: 1.19,568 - 103 ronden

2. Charles Leclerc: 1.20,165 - 80 ronden

3. Carlos Sainz: 1.20,416 - 73 ronden

4. George Russell: 1.20,784 - 77 ronden

5. Lewis Hamilton: 1.20,929 - 50 ronden

6. Sebastian Vettel: 1.21,276 - 52 ronden

7. Yuki Tsunoda: 1.21,638 - 121 ronden

8. Fernando Alons: 1.21,746 - 127 ronden

9. Max Verstappen: 1.22,246 - 147 ronden

10. Valtteri Bottas: 1.22,572 - 23 ronden

11. Alexander Albon: 1.22,760 - 66 ronden

12. Mick Schumacher: 1.22,962 - 23 ronden

13. Lance Stroll: 1.23,327 - 67 ronden

14. Nicholas Latifi: 1.23,379 - 66 ronden

15. Nikita Mazepin: 1.24,505 - 20 ronden

16. Robert Kubica: 1.25,909 - 9 ronden