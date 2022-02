Volgens Lewis Hamilton zijn niet alle racestewards in de Formule 1 neutraal. De zevenvoudig wereldkampioen trok woensdag op de eerste dag van de wintertests in twijfel of de mensen die coureurs straffen opleggen wel vrij van vooroordelen zijn.

"Een aantal van de huidige coureurs is zeer goed bevriend met enkele van deze personen", stelde Hamilton, zonder namen te noemen. "Ze reizen soms ook samen. Dan krijgen de stewards voorkeuren voor bepaalde coureurs."

"Ik denk dat we stewards moeten hebben die rechtlijnig en onbevooroordeeld zijn als ze besluiten nemen", voegde de 37-jarige coureur toe.

De Engelsman rijdt woensdagmiddag op het Circuit de Barcelona-Catalunya bij Barcelona in de nieuwe Mercedes. Voor hij instapte schoof Hamilton aan bij een persconferentie waarin hij zijn zorgen uitte over de besluitvoering tijdens Formule 1-races.

De racestewards worden per race geselecteerd uit een vaste groep, waarvan veel leden al jaren steward zijn. Bij elke race is minimaal één voormalige coureur onderdeel van het vierkoppige stewardteam.

Hamilton ziet voor deze samenstelling ook een kans om diversiteit te promoten. "Ik zou wel meer vrouwen willen zien onder de stewards. Vorig jaar was dat misschien één of twee keer het geval", herinnerde hij zich. "We hebben niet zoveel vrouwelijke stewards, maar het zou toch mooi zijn als er bij elke race twee mannen en vrouwen zijn?"

De persconferentie bij de testdagen in Barcelona. De persconferentie bij de testdagen in Barcelona. Foto: Getty Images

Wolff wil dat regels nog maar op één manier te interpreteren zijn

Mercedes-teambaas Toto Wolff herkende zich niet direct in het beeld dat zijn coureur Hamilton van bepaalde racestewards heeft. "Volgens mij zijn er geen bewuste vooroordelen", zei de Oostenrijker. "Het zijn over het algemeen goede mensen."

Wolff zou wel graag zien dat er wat wordt gedaan aan het gebrek aan consistentie in de opgelegde straffen, een mening die breed wordt gedragen onder coureurs en teambazen.

"Er zou geen ruimte moeten zijn om regels op meerdere manieren te interpreteren", aldus de Mercedes-teambaas. "Als de regels gewoon de regels zijn, hoeft er ook geen twijfel meer te bestaan over hoe een kwestie wordt opgelost."

Zowel Wolff als Hamilton wilde niet meer ingaan op de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, waar Max Verstappen in een controversiële slotfase wereldkampioen werd. Het afhandelen van de safetycarsituatie in die slotfase kostte wedstrijdleider Michael Masi uiteindelijk de kop.

"Alles wordt nu geherstructureerd", zei Wolff. "En ik vertrouw de nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem erop dat alles nu geoptimaliseerd wordt."