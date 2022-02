De eerste ochtend van de Formule 1-wintertests is woensdag vrijwel probleemloos verlopen voor Max Verstappen. De regerend wereldkampioen reed tachtig rondjes met zijn Red Bull RB18, die tot nu toe grotendeels geheim werd gehouden.

Aan de nieuwe RB18 vallen vooral de zeer extreem vormgegeven sidepods op, waarin de koeling van de motor huist. Met 1.22,246 reed de Nederlander de zesde tijd, maar rondetijden zeggen zeker op de eerste dag van de wintertests nog niets.

De omstandigheden in het zonnige Barcelona waren woensdagochtend uitstekend en leenden zich voor veel kilometers met de volledig nieuwe Formule 1-auto's. Verstappen belandde wel twee keer even naast de baan, maar dat had geen grote gevolgen.

Verstappen was niet de enige kilometervreter. Charles Leclerc ging met de nieuwe Ferrari F1-75 ook vaak rond op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Monegask reed 79 ronden, waarvan de snelste in 1.20,165. George Russell deed daar in de Mercedes met 77 ronden niet veel voor onder. De Brit klokte 1.20,784 als snelste tijd.

Tijden en aantal ronden 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.20,165 - 79 ronden

2. Lando Norris (McLaren): 1.20,474 - 50 ronden

3. George Russell (Mercedes): 1.20,784 - 77 ronden

4. Sebastian Vettel (Aston Martin): 1.21,276 - 52 ronden

5. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1.21,638 - 43 ronden

6. Max Verstappen (Red Bull): 1.22,246 - 80 ronden

7. Fernando Alonso (Alpine): 1.23,317 - 54 ronden

8. Nicholas Latifi (Williams): 1.23,379 - 66 ronden

9. Nikita Mazepin (Haas): 1.24,505 - 19 ronden

10. Robert Kubica (Alfa Romeo): 1.25,909 - 9 ronden

Problemen bij Alfa Romeo

Alfa Romeo kende de grootste problemen. Robert Kubica kon wegens problemen met de auto slechts negen ronden rijden. Volgens het team ging het om een klein onderdeel dat moest worden vervangen. Nikita Mazepin maakte in de Haas ook niet veel meters. De Rus ging slechts negentien keer rond in Barcelona.

Bij Red Bull blijft Verstappen de hele dag achter het stuur zitten, terwijl veel andere teams tijdens de middagsessie (die om 14.00 uur begint) een andere coureur laten rijden. Bij Mercedes neemt zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton het stuur over van Russell.

De extreem vormgegeven sidepods van de Red Bull RB18. De extreem vormgegeven sidepods van de Red Bull RB18. Foto: Getty Images