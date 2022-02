Richard Vershoor blijft komend seizoen toch actief in de Formule 2. De 21-jarige Nederlander krijgt bij Trident het laatste beschikbare stoeltje in de opstapklasse naar de Formule 1.

"Ik ben enorm trots op en gemotiveerd door mijn komst naar dit team", zegt Verschoor dinsdag op de website van de Formule 2. "Alle omstandigheden zijn hier aanwezig om belangrijke doelstellingen te halen en een positief seizoen door te maken."

"Ik kan niet wachten om terug te keren op het circuit. Ik zal mijn best doen en deze kans optimaal benutten", zegt de talentvolle coureur.

Over iets meer dan een week beginnen de testdagen van de Formule 2 in Bahrein. Op 19 maart wordt daar ook de eerste Grand Prix verreden.

Verschoor volgt bij Trident Viscaal op

Verschoor reed afgelopen seizoen bij het Nederlandse team MP Motorsport in de Formule 2 en won een race op Silverstone. Hij moest tussentijds vertrekken wegens een gebrek aan geldschieters.

Door een blessure bij de Braziliaan Enzo Fittipaldi kon hij als invaller de laatste drie races van het seizoen nog bij het team Charouz rijden. Verschoor eindigde als elfde in het kampioenschap.

Vorig seizoen reed de Nederlander Bent Viscaal (22) nog bij Trident. Hij werd tweemaal tweede in een race en eindigde als veertiende in het kampioenschap. Komend seizoen keert hij niet meer terug in het voorportaal van de Formule 1.