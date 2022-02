Als een van de laatste Formule 1-teams heeft Alpine maandagavond de auto voor 2022 gepresenteerd. De in het blauw en roze gespoten A522 werd onthuld in Parijs. De echte auto was niet aanwezig in de Franse hoofdstad, maar wordt in Barcelona voorbereid op de wintertests die woensdag beginnen.

Fernando Alonso en Esteban Ocon, die ook in 2022 weer het coureursduo vormen van Alpine, waren wel aanwezig in Parijs. Beiden waren gekleed in een blauw-roze overall. Dat is het gevolg van de komst van sponsor BWT, die de nieuwe teambaas Otmar Szafnauer meenam van Aston Martin.

Alonso liet weten blij te zijn dat de nieuwe regels nu eindelijk hun intrede doen in de Formule 1. "Daarvoor kwam ik na twee jaar afwezigheid terug in de sport, maar door COVID-19 werd het nieuwe reglement een jaar uitgesteld", legde de tweevoudig wereldkampioen uit. "Maar nu is het eindelijk zover."

Alpine is een van de teams uit het middenveld die dankzij de nieuwe regels en de volledig nieuwe auto's die daardoor moesten worden gebouwd, hoopt een stap naar voren te maken. Het is onderdeel van 'El Plan', zoals de missie sinds de komst van de Spanjaard Alonso met een knipoog wordt genoemd.

Vooraanzicht van de Alpine A522. Vooraanzicht van de Alpine A522. Foto: Alpine

Alpine heeft conventionele vering

De A522 is de enige auto op de startgrid met een Renault-motor. Op de foto's die de Frans-Britse formatie verspreidde waren niet veel details te zien. Een paar dingen vielen wel op: zo heeft de auto sidepods die enigszins doen denken aan het concept waar ook AlphaTauri (en vermoedelijk ook Red Bull Racing) voor heeft gekozen.

De Alpine is uitgerust met conventionele voorvering met een pushrodsysteem en achter met een pullrodsysteem, net als bijvoorbeeld de Ferrari en de Mercedes. Verder valt de achtervleugel nog op. Net als Mercedes heeft de A522 één centrale pylon, waarin het DRS-systeem is geïntegreerd.

Woensdag komt de nieuwe Alpine in actie tijdens de eerste van drie testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya bij Barcelona. Het seizoen begint op 20 maart in Bahrein.